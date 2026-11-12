Chato Rodríguez señala el futuro de la delantera del Tri: “La Hormiga debería ser nuestro proyecto”

El exjugador de la selección respalda el proceso de Rafa Márquez en México, apuesta por el Tala Rangel y la Hormiga González, elogia a Gilberto Mora y analiza el presente de la Liga MX

El exjugador del Atlas respalda el proceso de Rafa Márquez | Imago7

Juan Pablo ‘Chato’ Rodríguez considera que Rafael Márquez tiene las condiciones necesarias para construir un proyecto exitoso al frente de la Selección Mexicana. El exfutbolista del Atlas, actualmente auxiliar técnico de Fernando Ortiz en Colo Colo, pidió paciencia con el nuevo entrenador nacional y destacó la importancia de permitir que sus jugadores se adapten a una propuesta futbolística diferente.

En entrevista exclusiva con ‘Peloteando’, Rodríguez analizó el futuro de Raúl ‘Tala’ Rangel, el crecimiento de Armando ‘Hormiga’ González y las posibilidades del mediocampo mexicano, además de compartir su opinión sobre la Liga MX, el resurgimiento de Atlas y Santos Laguna, la llegada de Guillermo Almada al América y la obligación de Chivas de competir por el campeonato.

Chato Rodríguez pide paciencia para Rafa Márquez

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, una eliminatoria que representará la primera competencia oficial de Rafael Márquez como entrenador nacional. Rodríguez aseguró que sigue de cerca el proceso del Tricolor, principalmente por la relación que mantiene con Márquez, a quien conoce desde su etapa como jugador del Atlas. “Por supuesto que sigo a la selección porque soy mexicano, porque me gusta el fútbol, pero sobre todo porque está Rafa. Somos contemporáneos, muy buenos amigos y fuimos compañeros en el Atlas”.

El auxiliar de Colo Colo reconoció que los primeros compromisos representaban una prueba para el nuevo seleccionador, especialmente por las características de sus rivales. “Realmente estoy impresionado por la forma en que dirigió los primeros partidos de su proceso. Sabíamos que le iban a costar, porque además los rivales eran complicados: Colombia, Estados Unidos y Chile. Creo que por momentos jugó muy bien e hizo un gran trabajo”.

Para Rodríguez, la trayectoria internacional de Márquez como futbolista y la experiencia acumulada con diferentes entrenadores son argumentos para confiar en su capacidad. “El proceso está encaminado a ser exitoso. Si nos basamos en lo que Rafa fue como jugador, estoy seguro de que aprendió algo de todos los técnicos que tuvo a lo largo de su carrera”.

Sin embargo, insistió en que el entrenador necesita tiempo para establecer su filosofía y encontrar a los futbolistas que mejor respondan a sus exigencias. “Todos los procesos deben tener calma y paciencia. Se deben ir integrando los pequeños detalles y los jugadores a lo que él quiere. En la primera convocatoria llevó a muchísimos futbolistas a los que tenía que darles minutos para observar quién se adaptaba. Para mí va a ser un proceso exitoso. Como en todos los procesos, el inicio cuesta y sirve para identificar con qué jugadores vas a contar. Sin duda, Rafa está capacitado para ponernos en lo más alto del fútbol mexicano y llevar a la selección a conseguir grandes logros”.

El Tala Rangel debe ser titular y la Hormiga González, el proyecto rumbo al próximo Mundial

Uno de los asuntos que abordó Rodríguez fue el panorama de la portería mexicana. El exmediocampista consideró que Raúl ‘Tala’ Rangel tiene las condiciones para consolidarse como guardameta titular durante todo el proceso de Rafael Márquez.

Para sustentar su opinión, recordó que algunos de los porteros más importantes en la historia de la Selección Mexicana necesitaron continuidad para alcanzar su mejor versión. “Para crear buenos jugadores, como lo fueron en la portería Oswaldo Sánchez, Jorge Campos, el Conejo Pérez o Memo Ochoa, sin duda se necesitó tiempo. Al Tala lo aventamos rápido al horno y lo hizo bastante bien”.

Rodríguez aseguró que la continuidad será determinante para que el futbolista del Guadalajara desarrolle sus capacidades y se establezca como una de las referencias del equipo nacional. “No tengo duda de que va a ser el portero titular de la selección durante todo el proceso. Es un portero que va a ir creciendo en todos los aspectos y que será el dueño de esa portería”.

En cuanto a la delantera, el auxiliar señaló que la ausencia de Raúl Jiménez representa un desafío, aunque también abre oportunidades para otros futbolistas. Entre los candidatos mencionó a Armando González, quien continúa su desarrollo profesional en el Olympiacos de Grecia y forma parte de la convocatoria para los enfrentamientos ante Jamaica. “En el nueve, la ausencia de Raúl sin duda pesa, pero creo que la Hormiga está haciendo bien las cosas. Es joven, necesita bagaje, partidos y tener más roce a nivel selección. El hecho de irse a Europa le está dando esa oportunidad de crecer y adquirir experiencia en el fútbol europeo, pero la selección requiere ese peso”.

El exjugador también analizó las dificultades de otros delanteros mexicanos para mantener regularidad y competir por un lugar en el ataque nacional. “Desgraciadamente, el Chaquito no pasa por un buen momento. Memote, que fue otro de los que estuvieron en el Mundial, también ha tenido un rendimiento irregular. Su cambio a Tigres no le ha permitido consolidarse”.

Ante ese panorama, Rodríguez consideró que el atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas debe convertirse en una apuesta a largo plazo. “Para mí, la Hormiga debería ser nuestro proyecto pensando en el siguiente Mundial”.

Gilberto Mora, Fidalgo y Erik Lira: las piezas para construir el mediocampo de México

La generación de fútbol en el mediocampo también fue uno de los temas de la conversación. Rodríguez explicó que las dificultades para crear oportunidades de gol no necesariamente responden a la calidad de los jugadores, sino al proceso de adaptación que requiere el sistema de Rafael Márquez. “Creo que tiene que ver con la adaptación al sistema o a la forma que quiere implementar Rafa. También recordemos que la selección, si algo tiene en contra, es el tiempo. Tienes a tus jugadores muy poco tiempo como para desarrollar una idea y que se vea plasmada tan rápido”.

El auxiliar aseguró que el Tricolor cuenta con futbolistas de condiciones diferentes, entre los que destacó a Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda. “Todos los jugadores que mencionaste, a mi gusto, son de amplia calidad. Morita la está rompiendo en todos los aspectos, nos está dando otra ilusión porque es un jugador completamente diferente, como en su momento también Orbelín, que parecía ser y sigue siendo un jugador diferente”.

Rodríguez también se refirió a Fidalgo, a quien conoció durante su etapa como integrante del cuerpo técnico de Fernando Ortiz en el América. “La incorporación de Fidalgo, a quien nosotros tuvimos en América, es importante porque sabemos la capacidad y la calidad que tiene”.

No obstante, insistió en que el rendimiento colectivo dependerá de la capacidad de los futbolistas para comprender los movimientos y las responsabilidades que les exija el seleccionador. “Creo que va más allá de la calidad individual. Es la adaptación a lo que Rafa les va a pedir y el tiempo que le van a dar para trabajar su idea y desarrollar su sistema”.

Para el exmediocampista, la consolidación de ese funcionamiento permitirá que México tenga mayor participación ofensiva, sin descuidar el equilibrio defensivo. “Eso nos va a hacer mejorar y nos permitirá tener más jugadas de gol, mayor equilibrio defensivo y más posesión. Por lo que vi en los primeros partidos de Rafa, le da mucho valor a la pelota y a no quedar mal parado. El jugador se está adaptando”.

Otro futbolista que recibió elogios fue Erik Lira. Rodríguez aseguró que el mediocampista de Cruz Azul tiene condiciones para trasladar su carrera al fútbol europeo. “Cuando Lira vaya al fútbol europeo, porque estoy seguro de que así lo hará gracias a la calidad que ha demostrado, también vamos a crecer en ese aspecto. Vamos a tener un jugador que será fundamental en el mediocampo”.

El auxiliar destacó que las alternativas disponibles permiten imaginar diferentes combinaciones en el funcionamiento del equipo. “Y hacia adelante tenemos el bagaje de Orbelín, lo que está haciendo Álvaro ahora en la liga española, el crecimiento de Romo y lo del Piojo Alvarado”.

Finalmente, Rodríguez reiteró que la Selección Mexicana tiene elementos para construir un equipo competitivo, pero necesita continuidad en el trabajo del cuerpo técnico. “Opciones hay, gente hay. Lo que falta es trabajo y consolidar la idea alrededor de la filosofía de Rafa”.

Chato Rodríguez quiere ver a Atlas y Santos en la Liguilla, pero reconoce la importancia de Chivas y América

A pesar de encontrarse trabajando en Chile, Rodríguez aseguró que mantiene un seguimiento de la Liga MX, aunque la diferencia horaria dificulta observar algunos encuentros. “Por supuesto que sigo la liga. Acá el cambio de horario nos dio un poco en la torre porque ahora son tres horas de diferencia, antes eran dos. A veces los partidos son a medianoche, pero tratamos siempre de estar pendientes y de verlos”.

Su pasado como futbolista de Atlas y Santos Laguna explica por qué sigue especialmente la actualidad de ambas instituciones. “Hay que ver a este Atlas, que nos ilusiona. Yo, como nacido rojinegro, estoy ilusionado con las incorporaciones y con los nuevos dueños. También con el resurgimiento de Santos Laguna, porque son equipos a los que quiero mucho”.

Sin embargo, Rodríguez aclaró que sus preferencias personales no le impiden reconocer el peso que tienen otros equipos en el campeonato mexicano. “He tratado de seguir a todos. Primero te hablaba desde el corazón, de lo que me gustaría que fueran equipos que trascendieran y estuvieran siempre peleando, como Santos y Atlas. Pero también hay que reconocer que, para que el fútbol mexicano tenga repercusión en otros lados, Chivas y América tienen que estar siempre peleando el título”.

El auxiliar también mencionó a Monterrey, un club que, desde su perspectiva, debería conseguir una mayor regularidad tomando en cuenta las inversiones realizadas en su plantilla. “En el caso de Monterrey siempre está la incógnita de por qué no está en los primeros lugares después de las contrataciones y el gran gasto que hace”.

En cuanto al América, Rodríguez reconoció el impacto que ha tenido Guillermo Almada desde su llegada al banquillo, principalmente por su capacidad para exigir compromiso e intensidad. “No podemos dejar de lado la competitividad ni la llegada de Almada al América, que les inyectó entrega, actitud y disposición. Hay equipos que juegan bien y hay otros que se entregan al fútbol como su técnico lo demanda”.

El exfutbolista también expresó su deseo de que Guadalajara mantenga el protagonismo en las fases finales, independientemente de su identificación con el Atlas. “Se viene una buena Liguilla. Esperemos que Chivas esté ahí. Por supuesto que yo soy rojinegro, pero para el bien del fútbol mexicano, Chivas tiene que estar siempre peleando y ocupando los primeros lugares”.

Finalmente, Rodríguez destacó la incertidumbre que suele generar el cierre de la fase regular de la Liga MX, cuando varios clubes disputan los últimos puestos de clasificación. “Creo que, como siempre en México, los últimos partidos tienen muchísima emoción: quién entra, quién sale, quién se queda fuera. Esperemos que sea una Liguilla llena de emociones”.

Con los cuartos de final de la Nations League frente a Jamaica en el horizonte y el Apertura 2026 próximo a definir a sus clasificados, Juan Pablo Rodríguez reiteró su confianza en el proyecto de Rafael Márquez, mientras observa desde Chile el desarrollo de una nueva generación de futbolistas mexicanos.