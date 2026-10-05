Domingo de Eliminación Exatlón México 2026: ¿Quién fue el eliminado de este 4 de octubre?

El equipo rojo lamentablemente vio disminuido a su sector tras la salida de uno de sus integrantes

Uno de los realities por excelencia en México ve salir a otro atleta |FB: ExatlonMx

La sexta semana de Exatlón México 2026 llegó a su cierre con una nueva jornada de eliminación, en la que los equipos Rojo y Azul volvieron a disputar su permanencia dentro de la competencia. La dinámica de esta temporada también incorporó la Zona de Peligro, mecanismo que permite colocar a los atletas en riesgo desde días antes del Duelo de Eliminación.

Este domingo 4 de octubre, cinco atletas masculinos llegaron al Duelo de Eliminación, con tres representantes del Equipo Rojo y dos del Equipo Azul. Las medallas de salvación y los créditos de vidas tuvieron un papel dentro de la competencia, mientras los participantes buscaban mantenerse una semana más en las tierras de Exatlón.

La definición terminó concentrándose en Pablo Franco y Hugo Espinoza, quienes llevaron la batalla hasta las últimas carreras. Después de varias rondas, el exbeisbolista del Equipo Rojo no consiguió superar la prueba final y terminó convirtiéndose en el sexto eliminado de la temporada.

Pablo Franco es el eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 4 de octubre

Pablo Franco, integrante del Equipo Rojo, fue el sexto eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 4 de octubre. El exbeisbolista quedó fuera después de una definición frente a Hugo Espinoza, representante del Equipo Azul.

La batalla reunió a tres atletas Rojos y dos Azules. Conforme avanzaron las carreras, las medallas de salvación y los créditos de vidas adquirieron importancia para mantener a los participantes dentro del circuito.

La definición terminó entre Pablo Franco y Hugo Espinoza. Hugo consiguió dejar a Pablo con una vida y ambos llegaron a la última parte de la competencia, donde los tiros de precisión terminaron por definir al eliminado. Franco no consiguió mantener la efectividad necesaria y tuvo que despedirse del programa.

¡Qué duelo tan parejo! Ambos con una vida, Pablo y Hugo salen con todo lo que tienen a luchar por su permanencia; con todo el corazón, Hugo termina la odisea. 💙💥💪🏻 #ExatlónMéxico, lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣ Vive todo Exatlón en Disney+ ✨ — Exatlón México (@ExatlonMx) October 5, 2026

Después de conocer su salida, Pablo recordó la promesa que hizo antes de entrar a la competencia. “Hay una promesa que le hice a Dios al llegar: le dije que no me voy a quedar con nada de tanque y estoy seguro que no me quedé con ni una gota de gas”, expresó ante Antonio Rosique.

El exbeisbolista también habló sobre su madre y el papel que tuvo durante su vida. “Cada gota de sudor, cada esfuerzo, cada victoria y cada derrota tienen su nombre. Lo hago por ella y por Dios”, señaló antes de despedirse de sus compañeros y del conductor.

Con estas emotivas palabras es como Pablo se despide de esta competencia; sin duda, se va un fuerte elemento del equipo Rojo. 🔴🫂💪🏻 #ExatlónMéxico #DueloDeEliminación Lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥⁣ Vive todo Exatlón en Disney+ ✨ https://t.co/GsdXsmcML4 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 5, 2026

¿Quiénes son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa, por equipos

Con la salida de Pablo Franco, Exatlón México 2026 suma seis eliminaciones durante la temporada.

Anaid Torres (Equipo Rojo): eliminada el 30 de agosto.

eliminada el 30 de agosto. Erick Segura (Equipo Azul): eliminado el 6 de septiembre.

eliminado el 6 de septiembre. María Salazar (Equipo Azul): eliminada el 13 de septiembre.

eliminada el 13 de septiembre. Irvin Villatoro (Equipo Azul): eliminado el 20 de septiembre

eliminado el 20 de septiembre Natasha Septién (Equipo Azul): eliminada el 27 de septiembre

¿Cómo y dónde ver en vivo Exatlón México 2026? Canales de TV y online

La décima temporada de Exatlón México puede seguirse a través de Azteca UNO, señal encargada de transmitir las competencias y las galas del reality. También es posible disfrutar el programa por internet mediante la señal en vivo de TV Azteca y por el sistema de streaming de Disney+.

De lunes a viernes, los episodios comienzan a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que los Duelos de Eliminación se realizan los domingos a partir de las 18:00 horas, también en horario del centro de México. Toda la programación puede seguirse a través de TV Azteca, ya sea por los sistemas de televisión de paga o mediante su portal web.