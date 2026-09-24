Hormiga González y la inesperada confesión sobre Chicharito, el jugador que marcó su carrera

El delantero mexicano compartió sus gustos, características de juego y al futbolista que marcó su camino dentro del balompié

Como parte de una dinámica realizada por las redes sociales del Olympiacos para que los aficionados conozcan más a Armando ‘Hormiga’ González, el cuadro helénico publicó un video en el que el delantero mexicano respondió preguntas sobre su personalidad, sus gustos y sus referentes dentro del fútbol.

Entre las respuestas del atacante destacó el nombre de Chicharito Hernández, a quien señaló como su ídolo y una de las figuras que han marcado su visión como delantero: “¿Quién es tu ídolo futbolístico? Chicharito, Javier Hernández”, respondió González durante la dinámica compartida por el conjunto griego.

La elección no resulta ajena para el atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas, ya que Hernández representa uno de los máximos referentes recientes del ataque mexicano y también tuvo una historia importante con el Guadalajara, club donde la Hormiga se formó antes de dar el salto al fútbol europeo.

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La Hormiga González y la conexión con Chicharito en Chivas

Armando González y Javier Hernández no compartieron una larga estancia dentro del primer equipo de las institución rojiblanca. Chicharito formó parte de Chivas (en una primera etapa) entre 2006 y 2010, periodo en el que debutó en Primera División y se convirtió en una de las figuras del equipo antes de ser transferido al Manchester United en 2010.

Por su parte, la Hormiga González pertenece a un par de generaciones posteriores de la cantera rojiblanca. El delantero nacido en Aguascalientes realizó su proceso en las fuerzas básicas del club y comenzó a tener participación con el primer equipo durante el Apertura 2024, justo cuando Hernández vivía su segunda etapa con el Rebaño Sagrado. Es de esta etapa juntos donde nace la admiración de González por Hernández.

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En más del video publicado por las redes sociales del Olympiacos, La Hormiga también habló sobre las cualidades que considera sus principales fortalezas dentro del terreno de juego, varias de ellas, mejoradas debido a la guía de El Chicharito: “Mi desmarque y mi gran presión de intensidad”, explicó el delantero al ser cuestionado sobre sus puntos fuertes como futbolista.

Anime, Spider-Man y pasta: el lado personal de Armando González

Además de hablar sobre fútbol, el delantero mexicano mostró una parte más personal para que los aficionados de Olympiacos conozcan sus gustos fuera de la cancha. Hormiga González reveló que es aficionado al anime y que sus películas favoritas están relacionadas con Spider-Man.

También explicó que su tipo de música preferido es el trap, mientras que su comida favorita es la pasta. Cuando fue cuestionado sobre su lugar favorito para viajar, eligió un sitio cercano a sus raíces: Aguascalientes, donde tiene su casa en México.

Por último, la primer palabra que relacionó con Olympiacos fue “entrega”, un concepto que el delantero mexicano buscará representar durante su nueva etapa en el fútbol europeo.

Con la ilusión de seguir los pasos de referentes como Chicharito Hernández, Armando ‘Hormiga’ González inicia un nuevo capítulo de su carrera con el objetivo de convertirse en otro delantero mexicano protagonista fuera del país.

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