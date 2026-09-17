Perú da a conocer su convocatoria para el amistoso contra México, con viejos conocidos de la Liga MX

Mano Menezes presentó una lista de 26 jugadores para los partidos ante Estados Unidos, el Tricolor, Canadá y Colombia durante la Fecha FIFA 2026

La convocatoria de Perú para el partido contra México | Imago7

La selección de Perú dio a conocer su convocatoria para los próximos partidos amistosos de la Fecha FIFA 2026, entre ellos el duelo frente a la Selección Nacional de México. El técnico brasileño, Mano Menezes, presentó una lista de 26 futbolistas que serán considerados para el juego ante el Tricolor, así como para los compromisos ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, como parte del nuevo proceso de la Bicolor.

La convocatoria peruana cuenta con algunos nombres conocidos y varias novedades. Entre los regresos destaca el delantero Gianluca Lapadula, mientras que también aparecen viejos conocidos de la Liga MX como Pedro Gallese, ex portero del Veracruz, y Yoshimar Yotún, campeón con Cruz Azul en el Guardianes 2021.

Una de las principales novedades de la lista es la presencia de Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos, quien fue considerado por encima de otras opciones como Diego Enríquez y Alejandro Duarte. Además, Erick Noriega aparece convocado como defensor central, después de haber sido considerado anteriormente en otra posición dentro del campo.

En el mediocampo también sobresalen los llamados de Matías Zegarra, Rodrigo Vilca, Oslimg Mora y Wilder Cartagena. El futbolista de Sport Boys y el jugador de Comerciantes Unidos forman parte de las alternativas que analiza Menezes para estos compromisos, mientras que Cartagena vuelve a la convocatoria después de superar una lesión.

Convocatoria de Perú para enfrentar a México

La lista también contempla el mencionado regreso de Gianluca Lapadula para reforzar el ataque peruano y la inclusión de Piero Magallanes, delantero de Sport Huancayo. Entre las ausencias destacan Felipe Chávez, Renato Tapia, Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes no fueron incluidos en esta convocatoria.

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali) Diego Romero (Universitario de Deportes) Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas: César Inga (Universitario de Deportes) Erick Noriega (Gremio) Fabio Gruber (Mainz 05) Marco Huamán (Alianza Lima) Marcos López (FC Copenhague) Matías Zegarra (Melgar) Miguel Araujo (Sporting Cristal) Oliver Sonne (Burnley) Renzo Garcés (Alianza Lima)

Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians) Jairo Concha (Universitario de Deportes) Jairo Vélez (Alianza Lima) Jesús Pretell (LDU de Quito) Oslimg Mora (Sport Boys) Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) Wilder Cartagena (Orlando City) Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona) Alex Valera (Universitario de Deportes) Bassco Soyer (Gil Vicente) Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes) Jhonny Vidales (Melgar) Piero Magallanes (Sport Huancayo)



𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿🇵🇪⚽️



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos internacionales frente a EEUU 🇺🇸, México 🇲🇽, Canadá 🇨🇦 y Colombia 🇨🇴. 🔥#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/6aPuhMARuh — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 17, 2026

México vs Perú: ¿Cuándo se juega y dónde ver el partido amistoso?

La selección peruana enfrentará a México el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El encuentro será el segundo compromiso del Tricolor bajo la dirección técnica de Rafael Márquez y formará parte de la preparación de ambas selecciones.

La transmisión del partido estará disponible únicamente para usuarios en México que sean miembros de Claro Sports Premium. Los aficionados podrán acceder al contenido mediante una membresía mensual en YouTube. La membresía de Claro Sports Premium en YouTube tiene un precio de 59 pesos mexicanos al mes e incluye las transmisiones sin anuncios y el canal lineal de Claro Sports.

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Antes del duelo contra México, la Bicolor iniciará su actividad ante Estados Unidos el sábado 26 de septiembre. Posteriormente se medirá a Canadá el 3 de octubre y cerrará esta serie de amistosos frente a Colombia el 6 de octubre.

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