El nuevo Estadio Azteca: más tecnología, comodidad y cancha de primer nivel previo al Mundial 2026

Uno de los cambios más notorios se encuentra en las gradas, donde el inmueble ahora contará con nuevas butacas

El Estadio Azteca avanza en su proceso de modernización rumbo a la Copa del Mundo de 2026, con una renovación profunda en su interior que busca colocarlo a la altura de los escenarios más importantes del fútbol internacional. Las modificaciones no solo apuntan a cumplir con los requisitos de FIFA, sino también a transformar la experiencia de los aficionados, y ya están listas para su reinauguración este sábado 28 de marzo en el duelo entre México y Portugal.

Uno de los cambios más notorios se encuentra en las gradas, donde el inmueble ahora contará con nuevas butacas. Este rediseño representa un paso importante si se considera que durante décadas el estadio conservó gran parte de su mobiliario original, lo que limitaba la comodidad de los asistentes.

La renovación en esta zona no solo responde a un tema estético, sino también a la necesidad de mejorar la distribución de los espacios. Con ello, se busca optimizar la capacidad del estadio y facilitar la logística en eventos de gran escala como el Mundial.

En el terreno de juego, el inmueble también dará un salto importante con la implementación de un sistema híbrido. Este tipo de superficie combina pasto natural con fibras sintéticas, lo que permite mejorar la resistencia del césped ante el uso constante.

La elección de este sistema responde a estándares internacionales, ya que es utilizado en algunos de los estadios más modernos del mundo. Su principal ventaja es mantener condiciones óptimas del campo incluso con una alta carga de partidos, un factor clave para la justa mundialista.

A la par, se realizaron mejoras en el sistema de drenaje y mantenimiento del terreno. Estas actualizaciones buscan garantizar que la cancha se mantenga en buen estado, incluso ante condiciones climáticas complicadas, lo que favorecerá el desarrollo del juego.

El apartado tecnológico también forma parte de la transformación del estadio. Entre las principales innovaciones destacan la instalación de pantallas gigantes de nueva generación, que permitirán una mejor visibilidad desde cualquier punto del inmueble.

Además, el sistema de iluminación fue modernizado y se incorporaron anillos LED en el interior del estadio. Estos elementos no solo mejoran la experiencia visual, sino que también abren la puerta a nuevas formas de entretenimiento durante los eventos, consolidando al Azteca como un recinto listo para el futuro.

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