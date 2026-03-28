No aceptarán pago en efectivo durante el México vs Portugal: ¿Cómo comprar en el Estadio Azteca de forma segura?

Todos los consumos dentro del Coloso de Santa Úrsula deberán realizarse mediante tarjetas bancarias, ya sea de crédito o débito

El Estadio Azteca elimina el efectivo en el México vs Portugal. | Reuters

El Estadio Azteca implementará un nuevo sistema de pagos en su reapertura para el partido entre México y Portugal, donde no se permitirá el uso de dinero en efectivo. Esta medida forma parte de los ajustes operativos rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de modernizar la experiencia dentro del inmueble.

Este partido representa la reapertura del Estadio Azteca, tras la renovación que sufrió para recibir la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en el primer inmueble de la historia que será sede mundialista por tercera ocasión.

¿Cuáles serán los métodos de pago en la reinauguración del Estadio Azteca?

Conforme a las cuentas oficiales de la selección mexicana y el propio Coloso de Santa Úrsula, todos los consumos dentro del estadio deberán realizarse mediante tarjetas bancarias, ya sea de crédito o débito. La disposición aplicará en todos los puntos de venta, incluidos alimentos, bebidas y mercancía oficial.

El cambio responde a un modelo que ya se utiliza en otros recintos deportivos a nivel internacional, donde se busca reducir el manejo de efectivo y facilitar las transacciones. Con este sistema, el estadio apunta a mejorar el flujo de compra y evitar contratiempos en los servicios durante los eventos.

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Les compartimos una lista de qué sí y qué no para nuestro encuentro ante Portugal. 🇲🇽🆚🇵🇹#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/97OG1q9jJr — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

¿Cómo pagar de forma segura con tus tarjetas en el México vs Portugal?

Para realizar pagos dentro del partido México vs Portugal, será necesario usar tarjetas de crédito o débito, preferentemente con tecnología sin contacto, así como aplicaciones de pago desde el celular. El Estadio Azteca operará bajo un esquema sin efectivo el 28 de marzo de 2026, por lo que todas las compras se harán de forma electrónica, lo que permitirá mayor control en cada transacción.

Para esta nueva dinámica, el personal del inmueble recibió capacitación en el uso de terminales electrónicas, con el fin de operar bajo el esquema digital. La medida también implica que los asistentes deberán prever su forma de pago antes de ingresar al estadio.

Además de esta disposición, se establecieron otras reglas para el acceso al partido. Entre ellas, se indicó que los boletos en formato PDF no serán válidos (o sea, impreso en una hoja de papel), por lo que los aficionados deberán presentar entradas en formatos autorizados para ingresar al recinto, ya sea de manera digital o el boleto físico. De la misma manera es importante recordar que para este encuentro no se requiere del FAN ID.

El encuentro entre México y Portugal servirá como prueba de estas nuevas medidas en el Estadio Azteca, que se prepara para ser una de las sedes principales del Mundial 2026. La implementación de pagos electrónicos forma parte de los cambios en logística y operación para eventos de gran escala.

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