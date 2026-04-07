¡Michigan campeón! Wolverines rompen sequía y conquistan el título de NCAA tras 37 años

Los UConn Huskies se quedaron con las ganas de conquistar su tercer campeonato en los últimos cuatro años dentro del básquetbol universitario

Michigan Wolverines venció 69-63 a UConn Huskies en la final del March Madness de la NCAA y puso fin a una espera de 37 años sin título nacional. El equipo cerró la temporada con la conquista del campeonato, el primero desde 1989.

El partido comenzó con dominio de UConn en los primeros minutos. Los Huskies controlaron el ritmo del juego y limitaron las opciones ofensivas de Michigan, que no logró anotar en transición durante la primera mitad.

El equipo de UConn buscó atacar con Tarris Reed en la pintura desde el arranque. El jugador intentó varias ofensivas, pero encontró resistencia en la defensa de Michigan, que respondió con presencia en los rebotes ofensivos y puntos dentro de la zona.

Durante el primer periodo, Michigan tuvo problemas en el tiro exterior. El equipo registró 0 de 8 en lanzamientos de tres puntos en la primera mitad, mientras UConn mantuvo ventaja parcial en el marcador.

Los Wolverines no eran campeones desde 1989 | IMAGN IMAGES via Reuters

La segunda mitad cambió el desarrollo del encuentro. Michigan ajustó su ofensiva y logró recuperar terreno en el marcador, apoyado en posesiones más largas y mayor control del balón.

En los minutos finales, el equipo tomó la ventaja definitiva. Los Wolverines lograron sostener la diferencia en el cierre del partido y evitar la reacción de UConn, que intentó acercarse sin éxito en el marcador.

Yaxel Lendeborg, la figura de los Wolverines

Yaxel Lendeborg tuvo un papel clave en el desenlace del partido. El jugador, que tuvo dificultades en la primera mitad, incrementó su participación en el segundo tiempo y contribuyó en momentos decisivos.

Con el resultado final, Michigan Wolverines se consagró campeón nacional de la NCAA. El triunfo marcó el regreso del programa a lo más alto del baloncesto universitario tras 37 años sin título.

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