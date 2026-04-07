Guastatoya vence a Achuapa y da un paso clave en la lucha por la permanencia

Todo lo que dejó el triunfo de Guastatoya ante Achuapa por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

Los Pecho Amarillo y un triunfo clave en el campeonato | Facebook: Guastatoya

Guastatoya consiguió una victoria clave al derrotar 3-1 a Achuapa en el estadio David Cordón Hichos por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. El resultado tiene impacto directo en la tabla acumulada, donde ambos equipos luchan por la permanencia.

El conjunto local tomó la iniciativa desde el inicio y logró traducir su dominio en el marcador antes de la media hora. Nelson García abrió el marcador al minuto 27 del primer tiempo, tras aprovechar una jugada dentro del área y definir con precisión para el 1-0.

La ventaja se amplió diez minutos más tarde. Keyshwen Arboine apareció al 37’ para marcar el segundo gol de la noche, lo que le permitió a Guastatoya irse al descanso con una diferencia clara tras un primer tiempo controlado.

En el complemento, el desarrollo del partido se mantuvo con el equipo local mejor posicionado. Nelson García volvió a ser determinante y al minuto 28 del segundo tiempo firmó su doblete para el 3-0, sentenciando el encuentro.

Achuapa logró descontar al minuto 36 del segundo tiempo por medio de Alexis Matta, pero no le alcanzó para cambiar el rumbo del partido. El equipo visitante tuvo dificultades para generar situaciones claras y reaccionó tarde.

Con este triunfo, Guastatoya alcanza los 24 puntos y se mantiene en la pelea por salir de la zona comprometida en la tabla acumulada. Por su parte, Achuapa continúa en el último lugar con 15 unidades y ve cada vez más comprometida su permanencia en la categoría.

En la próxima jornada, los Pecho Amarillo visitarán a Cobán Imperial, mientras que los Cebolleros será local ante Malacateco en un duelo directo por la permanencia.

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