El dato que respalda a la Hormiga González rumbo al Mundial 2026: ¿Mejor que Lamine Yamal?

Armando ‘Hormiga’ González tiene 24 goles en Chivas durante el último año futbolístico, una cifra que lo pone entre los mejores sub 23 del mundo

Las cifras de la Hormiga González previo al Mundial 2026 | Claro Sports

Armando ‘Hormiga’ González se perfila como el principal candidato al título de goleo del Clausura 2026 y, si logra sostener el ritmo, el delantero de Chivas manda un mensaje directo a Javier Aguirre en la carrera por un lugar en la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. Su momento no sólo se explica por su posición en la tabla, sino por un dato que llama la atención: el mexicano registra más goles que Lamine Yamal, figura del Barcelona y uno de los futbolistas que apunta a robarse los reflectores en la próxima Copa del Mundo.

Con su doblete en el empate 2 a 2 ante Pumas el pasado domingo 5 de abril, la Hormiga González llegó a 12 anotaciones en el Clausura 2026, suficientes para mantenerse como líder de goleo y confirmar su gran momento con el Rebaño Sagrado. A poco más de 60 días para el arranque del Mundial, el 11 de junio, el Vasco Aguirre entra en la etapa decisiva para definir a los 26 futbolistas que integrarán la convocatoria final del Tricolor para la justa internacional.

En la lista de atacantes que hoy aparecen en el radar del técnico destacan nombres como Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Germán Berterame, Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y el propio Armando González. Si bien no todos son centros delanteros naturales, la elección final dependerá del estilo de juego que busque implementar el ‘Vasco’, lo que inevitablemente provocará recortes en una lista limitada.

Hace poco más de un año, el nombre de la ‘Hormiga’ González lucía lejano al entorno de la selección mexicana. Sin embargo, sus números entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026 cambiaron por completo la narrativa: suma 24 goles en 31 partidos, cifras que lo colocan en una vitrina envidiable. Para dimensionar su rendimiento, basta compararlo con Lamine Yamal, una de las grandes joyas del futbol internacional, quien acumula 21 goles en la temporada con el Barcelona, repartidos entre Champions League, LaLiga y Copa del Rey en 41 partidos, además de su participación en la Supercopa de España donde no logró marcar.

Más allá de la cantidad, el delantero de 22 años también destaca por su constancia. Actualmente acumula cinco partidos consecutivos anotando, una racha que no se veía en Chivas desde Javier ‘Chicharito’ Hernández en el Bicentenario 2010, cuando marcó de la jornada 1 a la 5. La diferencia es mínima: González lo ha conseguido con siete goles, mientras que Hernández registró ocho en ese lapso.

Quedan cuatro partidos antes de la Liguilla del Clausura 2026, un tramo que será determinante para Armando González. Si entra en la convocatoria de la selección mexicana, deberá reportar tras la jornada 17, el 26 de abril, por lo que ese periodo representa su última oportunidad para seguir sumando. Con ese escenario, el delantero de Chivas tiene al alcance una meta clara: marcar cuatro goles más y romper el récord de 27 tantos en una sola temporada, actualmente en manos de Jaime Pajarito, quien lo hizo en la temporada 1980-1981.

Por otro lado, si logra mantenerse en la cima del campeonato de goleo, repetiría lo conseguido en el Apertura 2025 y firmaría un bicampeonato de un delantero mexicano, hecho que no se registra desde la época de Jared Borgetti, quien lo consiguió en el Invierno 2000 y el Verano 2001, hace casi 25 años. La incógnita ahora pasa por saber si este momento con Chivas será suficiente para meterse de lleno en la lista final de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

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