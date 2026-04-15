México vs Serbia: ¿Cuándo y dónde será el último partido amistoso del Tricolor previo al Mundial 2026?

El Tri espera tener una cálida ‘despedida’ de parte de su afición para poder encarar el certamen mundialista. La gente de Toluca espera darle todo el apoyo posible a su selección

El Tri espera dar una última alegría antes del Mundial | Imago7

La selección mexicana de fútbol ya tiene listo su último partido de preparación previo al Mundial 2026, un crucial encuentro que servirá como cierre a su proceso antes de la máxima cita del fútbol. Este enfrentamiento será contra Serbia, y se disputará el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca. Este partido no solo marca el final de una fase preparatoria, sino que también será una oportunidad para que el equipo de Javier Aguirre afine detalles, de cara a su participación mundialista en casa.

¿Cuándo jugará México el último partido amistoso, previo al debut en el Mundial 2026?

El esperado enfrentamiento entre México y Serbia se llevará a cabo el 4 de junio de 2026, unos días antes de que arranque oficialmente la Copa del Mundo. Este será el último de los tres partidos de preparación que la selección mexicana disputará antes del arranque del torneo más importante del fútbol. Los encuentros previos incluyen partidos contra Australia y Ghana, con el fin de probar diferentes aspectos tácticos y físicos del equipo. El 4 de junio se convierte así en una fecha clave para determinar cómo se enfrentará el Tricolor a los desafíos que le esperan en la fase de grupos del Mundial, reto que comenzará con el partido inaugural ante Sudáfrica.

¿Por qué la selección mexicana eligió el estadio del Toluca en el Edomex para su “despedida” antes del Mundial?

La elección del Estadio Nemesio Diez en Toluca para este partido amistoso no es casualidad. El Tricolor se prepara para enfrentar condiciones similares a las que experimentará en el Mundial, y qué mejor escenario que uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mexicano. La cercanía con la afición y el entorno familiar de jugar en territorio nacional también le permite a los jugadores tener una despedida con su gente antes de partir al torneo global.

¿Quién transmitirá en vivo el México vs Serbia y dónde ver por TV y streaming?

El partido entre México y Serbia será transmitido en vivo por las principales cadenas deportivas en México. Se espera que Azteca Deportes y TUDN sean los encargados de ofrecer la cobertura en TV, como ha sido habitual en los partidos más relevantes del Tri. Además, quienes prefieran ver el encuentro en línea, podrán disfrutarlo a través de sistema de streaming de VIX, donde el partido se podrá seguir con la mejor calidad.

La selección mexicana, al mando de Javier Aguirre, se encuentra en la recta final de su preparación, con el objetivo de llegar a la Copa del Mundo 2026 con la mejor versión de sí misma. El 4 de junio será crucial para el equipo, que buscará una despedida con una victoria que sirva de impulso hacia lo que será su debut mundialista en casa.

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