¡La selección mexicana por Netflix! Concacaf acuerda transmisión streaming de la Copa Oro y Nations League

Los suscriptores de esta plataforma podrán seguir las finales de estos torneos gracias al contrato anunciado este martes

Sigue a la selección mexicana a través de Netflix. | Imago7.

Netflix continúa expandiendo su presencia en el mundo del deporte y ahora da un paso clave en el fútbol internacional al asegurar los derechos de transmisión de dos de los torneos más importantes de Concacaf. La plataforma será la nueva casa de la finales de la Nations League y la Copa Oro para el público en México en los próximos años.

El acuerdo marca un cambio relevante en la forma en que los aficionados mexicanos consumirán estos eventos, ya que por primera vez estarán disponibles en una plataforma de streaming global, sin costo adicional para suscriptores, lo que amplía el acceso a millones de seguidores del fútbol en la región.

Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf pic.twitter.com/3gtanuI4xY — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) April 14, 2026

¿Qué torneos transmitirá Netflix en México?

Concacaf y Netflix anunciaron un acuerdo de cuatro años que incluye los derechos exclusivos en México para las ediciones 2027 y 2029 de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro. Estas dos competencias reúnen a las mejores selecciones nacionales de la región y representan los torneos más importantes en la rama varonil dentro de la confederación.

La final de la Nations League 2027 se disputará en marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por su parte, la Copa Oro 2027 contará con 16 selecciones y se jugará en verano, donde se definirá al campeón regional.

¿Cómo será la transmisión de los partidos?

Los partidos estarán disponibles exclusivamente a través de Netflix en territorio mexicano, lo que significa que la plataforma se convierte en el principal punto de acceso para seguir ambas competencias. Además, no habrá costo adicional para los usuarios que ya cuentan con una suscripción activa. Este movimiento refuerza la estrategia de Netflix de apostar por eventos en vivo, especialmente aquellos que generan gran impacto en audiencias masivas, como el fútbol de selecciones nacionales, que históricamente ha reunido a millones de aficionados en México.

¿Qué dijeron Concacaf y Netflix sobre el acuerdo?

El Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio, destacó que la alianza busca fortalecer la conexión con los aficionados y facilitar el acceso a los torneos más importantes de la región. Señaló que el acuerdo permitirá llevar estas competencias a una audiencia más amplia a través de una nueva plataforma.

Por su parte, Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido de Netflix para México y Latinoamérica, aseguró que el fútbol es una de las mayores pasiones en el país, por lo que la incorporación de estos torneos en su catálogo representa una apuesta importante por el contenido en vivo que conecta con la audiencia mexicana.

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