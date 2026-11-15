¡80 estrellas en juego! Los cuadrangulares de la Liga BetPlay reúnen a históricos del fútbol colombiano: ¿quién tiene más títulos?

Nacional lidera el palmarés de los ocho clasificados, mientras Millonarios y América buscan acercarse. Once Caldas tiene la mayor sequía entre los participantes.

¿Qué equipo tiene más estrellas de los cuadrangulares? | Claro Sports.

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II no solo enfrentarán a los ocho mejores equipos del semestre, también reunirán buena parte de la historia del fútbol colombiano. Entre Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe, Independiente Medellín, Once Caldas y Atlético Bucaramanga suman 80 títulos de Primera División, una cifra que representa cerca del 79% de los 101 campeonatos entregados hasta el primer semestre de 2026.

Atlético Nacional encabeza la lista con 18 estrellas, seguido por Millonarios con 16 y América de Cali con 15. Sin embargo, el camino hacia una nueva consagración también representa la oportunidad de terminar con sequías que, en algunos casos, superan una década.

¿Cuántos títulos tienen los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Así está distribuido el palmarés de los equipos que disputarán la fase semifinal del campeonato colombiano:

Historial de estrellas ocho equipos en cuadrangulares | Claro Sports.

Nacional buscará su estrella número 19 para ampliar su ventaja como el club más ganador del país. Millonarios intentará llegar a 17 campeonatos y América podría alcanzar las 16 conquistas, igualando el registro del conjunto bogotano.

Por su parte, Deportivo Cali y Santa Fe llegan empatados con diez títulos, por lo que cualquiera de los dos podría alcanzar su undécima estrella y superar al otro en el palmarés.

¿Qué equipo lleva más tiempo sin ser campeón del fútbol colombiano?

Once Caldas es el clasificado con la mayor sequía de títulos de liga. El conjunto de Manizales no se corona desde el segundo semestre de 2010, cuando consiguió su cuarto campeonato. Su última consagración se produjo hace casi 16 años.

El segundo caso es Independiente Medellín, que conquistó su sexta estrella en el Apertura 2016 y lleva más de una década buscando la séptima. América de Cali tampoco vuelve a celebrar un campeonato de liga desde la edición de 2020, mientras que Deportivo Cali obtuvo su última estrella en el Finalización 2021.

En contraste, Santa Fe es el campeón más reciente entre los ocho participantes, después de conquistar su décimo título en el primer semestre de 2025. Atlético Nacional fue campeón en 2024-II y Bucaramanga consiguió su primera estrella en 2024-I.

¿Qué grupo tiene más títulos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La distribución del sorteo también dejó una diferencia en el peso histórico de los dos grupos.

Grupo A: 38 títulos

Atlético Nacional: 18

Santa Fe: 10

Independiente Medellín: 6

Once Caldas: 4

Grupo B: 42 títulos

Millonarios: 16

América de Cali: 15

Deportivo Cali: 10

Atlético Bucaramanga: 1

El Grupo B supera por cuatro campeonatos al Grupo A, aunque los antecedentes no representan una ventaja deportiva en la fase semifinal.

Los ocho clubes comenzarán los cuadrangulares desde cero y disputarán seis partidos. Los ganadores de cada grupo avanzarán a la final para definir al campeón de la Liga BetPlay 2026-II y sumar una nueva estrella a su historia.

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