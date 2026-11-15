Bob Marley marcó su gol más importante sin tocar un balón: Alberto Lati cuenta la historia

La historia del artista vincula una lesión durante un partido, su diagnóstico de cáncer y su afición al fútbol

Bob Marley, el fútbol y el Estadio Nacional de Jamaica se cruzan en una historia de Alberto Lati que recupera la relación del músico con este deporte. En el escenario donde Jamaica recibe a México, el periodista recuerda también el concierto en el que Marley reunió a líderes políticos enfrentados para pedir una salida sin violencia al conflicto del país.

“El fútbol es libertad, el fútbol es vida”, decía Marley mientras jugaba, según relata Lati. La frase muestra el lugar que ocupaba el balón en la vida del cantante, una presencia que el periodista conecta con el diagnóstico de su enfermedad y con los objetos que acompañaron su despedida.

En su cápsula, Lati señala que “paradójicamente el fútbol tuvo alguna relación con la muerte del celebérrimo músico, porque producto de una lesión que se ocasionó jugando fútbol fue que entonces le descubrieron un cáncer”. El periodista explica que el hallazgo de la enfermedad ocurrió después de una lesión sufrida durante un partido.

Sobre el tratamiento, Lati sostiene que “era imprescindible la amputación de alguno de sus dedos”. Agrega que “de acuerdo a la tradición rastafari, Bob Marley se negó y entonces moriría”, al abordar el papel que tuvieron sus creencias religiosas en la decisión posterior al diagnóstico.

El balón de fútbol que acompañó a Bob Marley en su despedida

El relato también aborda los objetos que acompañaron al cantante tras su muerte. Lati recuerda que Marley pidió ser sepultado con “su guitarra, una Biblia abierta en el salmo 23, un manojo (…) de hierba y también su balón de fútbol”. El balón formó parte de los cuatro elementos mencionados por el periodista.

El concierto de Bob Marley por la paz de Jamaica

En el Estadio Nacional de Kingston, Lati sitúa otro episodio de la historia del artista. Afirma que allí “anotó su gol más importante y no fue con el balón, ni siquiera fue con su guitarra, fue buscando y luchando por la paz”. Se refiere a un concierto de reggae en el que Marley buscó acercar a dos adversarios políticos.

El periodista describe un contexto en el que Jamaica “irremediablemente parecía acercarse a una guerra civil”. Durante el cierre de aquel concierto, Marley tomó el micrófono y convocó al escenario al primer ministro y al líder de la oposición, quienes representaban bandos contrarios dentro de la confrontación política del país.

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Ante la multitud, los dos políticos se estrecharon las manos, aunque, de acuerdo con el relato, lo hicieron a regañadientes. Marley “instó a la gente a aplaudir y a luchar por encontrar una solución con la conciliación, con la palabra, con la armonía, sin violencia”. Para Lati, ese encuentro en Kingston fue el “gol más importante” del músico, una referencia al papel que el periodista atribuye al concierto en la búsqueda de paz.