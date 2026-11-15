El Estadio Nacional de Kingston tiene una pobre entrada para el Jamaica vs México

La grada que se encuentra detrás de las bancas de los dos equipos es donde hay más presencia de aficionados, entre ellos los mexicanos que se trasladaron al país caribeño

El Estadio Nacional presentó una pobre entrada | Imago7

El Estadio Nacional de Kingston presentó una pobre entrada para el partido entre Jamaica y la Selección Mexicana, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro marcó el estreno oficial de Rafael Márquez al frente del equipo nacional, que recibió el apoyo de la afición que hizo el traslado al Caribe.

De acuerdo con nuestro enviado especial Alejandro Orvañanos, la ocupación se ubicó en poco menos del 70% del aforo del inmueble, ya que gran parte de la gente se encuentra en las gradas que están por detrás de las bancas de ambos equipos. Caso contrario con el otro sector del inmueble, que mostró muchos espacios vacíos.

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos de juego y tras el autogol de Jesús Gallardo, la entrada comenzó a lucir mucho mejor, por lo que todo parece indicar que solo se trató de un retraso de la afición jamaiquina para acudir al compromiso de esta noche.

Aunque el compromiso se trata de un duelo de gran relevancia en la Nations League, tal parece que no fue del todo llamativo para los locales. Cabe mencionar que aún no se ha revelado la asistencia oficial para este encuentro, por lo que aun no se puede mencionar la cantidad exacta de personas que acudieron al Estadio Nacional de Kingston.

La afición mexicana acompaña el estreno oficial de Rafa Márquez

Entre los asistentes se hizo presente un sector de seguidores de México. La Selección Mexicana contó con aficionados en Kingston para el primer partido oficial de Márquez como entrenador, en una visita que abrió su participación en esta fase del torneo.

La presencia de ese grupo dio representación al apoyo mexicano en las tribunas del estadio jamaicano. Aunque se desconoce un número exacto de la afición nacional, hay un gran sector detrás de la banca del Tricolor, quienes han alentado a los jugadores y al propio Rafa Márquez para darle la vuelta al marcador.

El contexto deportivo del encuentro no se tradujo en un lleno: Jamaica recibió a México en un partido de cuartos de final con más de una cuarta parte del aforo disponible. La entrada de momento está por debajo de la capacidad del escenario que albergó el duelo de ida.

El partido de vuelta se llevará a cabo en el Gigante de Acero de Monterrey, donde se espera que el estadio luzca repleto por ser un partido de gran trascendencia y por el regreso del Tricolor a la Sultana del Norte después de ocho años de ausencia.