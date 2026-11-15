Rafael Márquez presume de liderazgo dentro de la Selección Mexicana previo al duelo ante Jamaica

César Montes portará el gafete de capitán, pero el estratega nacional señaló que hay como cuatro jugadores más que podrían portarlo

Rafael Márquez destacó que la Selección Mexicana cuenta con varios líderes capaces de asumir la capitanía, previo al partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Para el entrenador, el liderazgo del plantel ofrece alternativas al momento de entregar el gafete, una responsabilidad que en el Estadio Nacional de Kingston corresponde a César Montes.

El estratega fue consultado sobre la posibilidad de mantener a Johan Vásquez como capitán, después de que el defensa desempeñó esa función anteriormente. Márquez respondió que tiene más opciones para cumplir con esa tarea. “Creo que tenemos muy buenos capitanes. Hay por lo menos tres, cuatro que lo pueden vestir”, explicó sobre los futbolistas que considera preparados para asumirla.

Aunque Montes porta la cinta en este compromiso, el técnico dejó claro que la presencia de otros referentes representa una opción para el equipo. “Eso no tiene que ser ningún impedimento para cualquiera de ponerse el gafete”, señaló. “La verdad es que hay líderes en el equipo”, añadió, sin anunciar una rotación para los siguientes partidos ni establecer un orden entre los candidatos.

Santi Gimenez se queda con la titularidad de centro delantero

En el ataque, Márquez confirmó que Santiago Gimenez ocupa la posición de centro delantero ante Jamaica, con Julián Quiñones también entre sus elegidos. La definición llegó después de una pregunta sobre las pruebas con ambos futbolistas como opciones para jugar de punta y sobre quién asumiría esa función en el encuentro de ida.

“Queremos ir con lo mejor que tenemos”, afirmó el seleccionador antes de explicar su decisión: “Iremos de punta con Santi y Quiñones como lo venía haciendo en el Mundial”. Con esa respuesta, Márquez ratificó a Giménez como su elección para el nueve y tomó como referencia el papel de Quiñones durante la Copa del Mundo para describir su participación en el planteamiento ofensivo.

Con un buen trabajo en la cancha, Jamaica no supondría un problema

Sobre el rival, Márquez puso el énfasis en la ejecución de lo que México preparó durante la semana. Ante la pregunta por las bajas y los jugadores nuevos de Jamaica, evitó centrar su respuesta en esas circunstancias. “Nos tenemos que enfocar en nuestro trabajo, en hacer bien lo que venimos trabajando durante la semana”, expresó como prioridad para afrontar el compromiso en Kingston.

El entrenador condicionó su confianza a que los seleccionados cumplan con ese trabajo, aunque también pidió atención a lo que pueda presentar el conjunto jamaicano. “Si lo hacemos de la mejor manera, creo que no tendremos ningún problema, pero aun así tenemos que cuidarnos del rival”, advirtió. Su valoración combinó el respaldo a la preparación mexicana con la necesidad de tomar precauciones ante el adversario.

La intención de buscar el triunfo también quedó definida en sus declaraciones previas. “Siempre se piensa en ganar, siempre se piensa en plantear el partido para sacar tres puntos y no hay otra mentalidad más que esa”, sostuvo Márquez. El técnico reiteró así su objetivo de ganar el encuentro de ida, con el que México comienza esta eliminatoria de cuartos de final.

Entre la elección de Montes como capitán, la titularidad de Gimenez y la confianza en el trabajo de la semana, Márquez delineó sus prioridades para enfrentar a Jamaica. El respaldo a los líderes del vestidor fue uno de los ejes de su mensaje: cuenta con distintos futbolistas para asumir esa responsabilidad, mientras el equipo busca una ventaja en el primer capítulo de la serie.