Jamaica vs México: esta sería la alineación de Rafa Márquez para los cuartos de final de ida de la Nations League

El técnico mexicano apostaría por una línea de tres defensas, con Gilberto Mora como enlace y Santiago Gimenez junto a Julián Quiñones en el ataque

Rafa Márquez ya tendría en mente su once para este sábado | Claro Sports

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, una eliminatoria que representa el primer compromiso oficial de Rafael Márquez al frente del Tricolor. El encuentro se disputará en Kingston, donde México buscará conseguir un resultado que le permita afrontar con ventaja el partido de vuelta, programado en el Gigante de Acero de Monterrey.

Claro Sports pudo saber que el técnico nacional perfila una alineación con tres defensas centrales, dos carrileros y una dupla ofensiva encabezada por Santiago Gimenez y Julián Quiñones. El planteamiento también contempla la presencia de Gilberto Mora como enlace, mientras que Erik Lira y Luis Romo serían los encargados de controlar el mediocampo. La propuesta busca combinar presencia defensiva, amplitud por las bandas y opciones de ataque ante una selección jamaicana que intentará aprovechar su condición de local.

Alineación probable de México para el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League

Raúl ‘Tala’ Rangel sería el encargado de defender la portería de México, respaldado por una línea de tres centrales integrada por Israel Reyes, César Montes y Johan Vásquez. La intención de Rafa sería contar con una estructura defensiva que permita mantener el orden frente a la velocidad de los atacantes jamaicanos.

Roberto Alvarado y Jesús Gallardo ocuparían los carriles derecho e izquierdo, respectivamente, con responsabilidades tanto en defensa como en ataque. Su participación sería importante para ofrecer amplitud y generar opciones de servicio hacia los delanteros, especialmente cuando México tenga la posesión del balón.

En el centro del campo, Erik Lira y Luis Romo formarían una dupla encargada de recuperar la pelota, distribuir el juego y proteger a los tres defensores. Ambos futbolistas tendrían la responsabilidad de equilibrar al equipo y facilitar las transiciones hacia el frente.

Gilberto Mora aparecería por delante de los mediocampistas, con libertad para conectar con Santiago Gimenez y Julián Quiñones. El joven futbolista de Tijuana sería una de las principales alternativas para generar oportunidades entre líneas, mientras que los dos delanteros buscarían aprovechar los espacios dentro del área.

Posible alineación de México

Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel.

Raúl ‘Tala’ Rangel. Defensas: Israel Reyes, César Montes y Johan Vásquez.

Israel Reyes, César Montes y Johan Vásquez. Carrileros: Roberto Alvarado y Jesús Gallardo.

Roberto Alvarado y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira y Luis Romo.

Erik Lira y Luis Romo. Mediapunta: Gilberto Mora.

Gilberto Mora. Delanteros: Santiago Gimenez y Julián Quiñones.

Santiago Gimenez y Julián Quiñones. Director técnico: Rafael Márquez.

esta sería la alineación de Rafa Márquez para los cuartos de final de ida

¿Dónde ver en vivo el Jamaica vs México, por los cuartos de final de la Nations League? Transmisión TV y online

El partido entre Jamaica y México se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston. La Selección Mexicana buscará tomar ventaja como visitante antes del encuentro de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey.

MÁS INFORMACIÓN: Erik Lira se rinde ante Gilberto Mora previo al juego ante Jamaica

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