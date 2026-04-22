¿Llega al Mundial? Luis Chávez deja atrás su lesión de rodilla y juega su primer partido en 304 días

El mundialista en Qatar 2022 ingresa en la segunda parte del partido entre el Dinamo de Moscú y el Rubin Kazán, su primer partido desde la Copa Oro del 2025

Luis Chávez juega por primera vez desde su lesión de rodilla | Imago7

La lesión queda en el pasado para Luis Chávez. Justo el día que se cumplían 10 meses de su último partido, el centrocampista mexicano volvió a las canchas, ingresando de cambio en el partido de la Liga de Rusia entre el Dinamo de Rusia y el Rubin Kazan.

Chávez jugó por última vez el 22 de junio de 2025, en el duelo de la selección mexicana ante Costa Rica correspondiente a la fase de grupos de la Copa Oro. Días después, durante un entrenamiento, sufrió la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla que le mantuvo fuera de las canchas por 304 días, dejando en el aire su disponibilidad para el Mundial.

A finales de marzo del 2026, Chávez volvió a la convocatoria con el Dinamo de Moscú y disputó un partido amistoso, aunque no tuvo minutos en los siguientes cuatro encuentros oficiales de su club. Fue hasta el miércoles 22 de abril que volvió a las canchas, ingresando al minuto 68 del encuentro de la jornada 26 de la liga rusa, que terminó con derrota 1-0 del Dinamo.

Si bien volvió a la actividad, el tiempo apremia para que Chávez juegue su segundo Mundial. Javier Aguirre dará la lista final de la selección mexicana a finales de mayo, por lo que el mediocampista tiene cuatro partidos de liga y uno más de copa, además de una posible final, para recuperar el nivel y buscar el llamado.

Se abre al menos la oportunidad para Chávez, quien ya volvió de su lesión, caso contrario de Edson Álvarez, además de la incertidumbre que hay por la lesión de rodilla de Marcel Ruiz.

Los números de Luis Chávez con la selección mexicana

Chávez fue llamado por primera ocasión a la selección mayor en octubre de 2020, pero no vio minutos. Debutó hasta abril de 2022 contra Guatemala, ganándose la confianza de Tata Martino en los últimos meses para subir al tren mundialista.

En Qatar 2022, fue titular en los tres partidos y marcó de tiro libre ante Arabia Saudita. Fue habitual como titular con Cocca, Lozano y Aguirre, los tres siguientes entrenadores de México. En total, Chávez ha disputado 42 encuentros, con cuatro goles y tres asistencias.

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