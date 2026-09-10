Duilio Davino respalda a Rafa Márquez en la Selección Mexicana: “Creo en los procesos y en la continuidad”

El director deportivo del Tricolor destacó la continuidad del proyecto, el cuerpo técnico que acompañará a Márquez y el reto de conectar nuevamente con la afición

Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, respaldó la llegada de Rafael Márquez al banquillo del Tricolor y aseguró que el nuevo ciclo no representa un punto de partida desde cero, sino la continuidad de un proceso que tendrá como uno de sus principales objetivos potenciar al futbolista mexicano y mantener al combinado nacional entre los referentes de Concacaf.

Durante la presentación oficial de Márquez como director técnico de México también se dio a conocer el grupo que lo acompañará. Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma trabajarán como auxiliares técnicos, Xabier Mancisidor será responsable de los porteros y Pol Lorente continuará como preparador físico.

Davino destacó que dentro del equipo de trabajo existen integrantes que ya conocen la estructura de selecciones nacionales, situación que, desde su perspectiva, permitirá darle seguimiento a las bases desarrolladas durante los últimos años.

“Estoy muy ilusionado y comprometido nuevamente por estar en esta nueva etapa, pero no es un nuevo comienzo porque no arrancamos de cero. En este cuerpo técnico hay tres personas que ya estuvieron, como Vidal, Pol y Rafa. Ahora se integran tres personas cuyo pasado habla por sí solo”, explicó el directivo.

El director deportivo también señaló que la conformación del grupo responde a la intención de rodear a Márquez con perfiles que puedan complementar su trabajo. Más allá de colocar toda la responsabilidad sobre el entrenador, Davino considera que actualmente la gestión de una selección depende de un equipo multidisciplinario.

“Complementan muy bien a Rafa. Yo creo que hoy en día no es un entrenador, sino un grupo de trabajo al frente de un equipo de fútbol. Lo que tenemos es mucha calidad, compromiso y, como dice Rafa, la intención es potenciar al jugador mexicano”, manifestó.

En ese proyecto, la Federación Mexicana de Fútbol buscará mantener una conexión entre la selección mayor y las categorías juveniles. Davino mencionó específicamente el trabajo cercano con los representativos sub 23 y sub 20, además de la coordinación con Eduardo Arce y Raúl Chabrand dentro del proceso de formación de futbolistas.

La continuidad fue otro de los puntos que defendió el directivo. Davino considera que conservar una línea de trabajo puede ofrecer resultados cuando existen objetivos establecidos y destacó el crecimiento que Márquez ha experimentado desde su etapa previa como integrante del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

“Estoy convencido y creo en los procesos y en la continuidad cuando hay bases sólidas y objetivos claros. Estamos en muy buenas manos. Rafa ha crecido en estos dos años en la cancha, pero también en conocimiento, capacidad y liderazgo”, sostuvo.

Davino también puso sobre la mesa el papel que tendrá la experiencia de Márquez para transmitir a los seleccionados mexicanos lo que significa competir fuera del país y afrontar escenarios de presión. “¿Quién mejor que él para decirle a los jugadores mexicanos cómo cruzar esa barrera que a veces nos enfrentamos? Estoy muy contento con Rafa y con el cuerpo técnico que se armó, y estamos listos y comprometidos con lo que viene”, agregó.

En cuanto a las metas deportivas, México buscará conservar su posición dentro de Concacaf, disputar las finales de los torneos regionales y permanecer entre las primeras selecciones del ranking internacional. Sin embargo, Davino colocó otro propósito por encima de los resultados: reconstruir y fortalecer la identificación de los aficionados con el Tricolor.

“El objetivo principal es que la afición se sienta bien representada por el equipo que ve en la cancha, que vaya a la tribuna y se sienta feliz e identificada con su equipo. Ese es el objetivo mayor. Los que más queremos ganar somos nosotros”, señaló.

Davino reconoció que el camino bajo el mando de Márquez tendrá diferentes momentos, pero dejó claro cuál será el parámetro con el que pretenden medir el proceso. “Habrá momentos buenos y malos, esperemos que muchos más buenos, pero el objetivo principal es que cuando un mexicano vea a su equipo diga: ‘Este es mi equipo’”, concluyó.

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