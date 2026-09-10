Rafael Márquez quiere llevar más mexicanos a Europa: “La selección es una gran vitrina para el exterior”

El técnico del Tri buscará potenciar al jugador mexicano, mantener la disciplina y abrir oportunidades para que más futbolistas lleguen a Europa

Rafa Márquez habló por primera vez como seleccionador nacional | Imago 7

Rafael Márquez comenzó oficialmente su etapa como director técnico de la Selección Mexicana con una misión que va más allá de los resultados del Tricolor. El nuevo estratega quiere utilizar el proceso de selección para elevar el nivel individual de los futbolistas mexicanos y generar mayores oportunidades en el extranjero.

Durante su presentación, el técnico abordó algunos de los principales retos que encontrará al frente del equipo nacional. La falta de mexicanos que dieron el salto a Europa después del último Mundial apareció entre los temas centrales, junto con la disciplina, el momento de Edson Álvarez y la conformación de su primera convocatoria.

Rafael Márquez quiere impulsar la exportación de jugadores mexicanos a Europa

El rendimiento de la Selección Mexicana en el último Mundial generó expectativas alrededor de posibles movimientos de futbolistas nacionales hacia el fútbol europeo. Sin embargo, la cantidad de transferencias quedó lejos de lo esperado.

“Había mucha expectativa en que tuviéramos más jugadores en Europa, pero yo creo que a mí se me abre una gran oportunidad de poder ayudarles, de poder potencializarlos, de poder ayudarles a que sean más visibles”.

Márquez considera que desde el Tricolor puede intervenir directamente en ese proceso, principalmente a través del desarrollo de sus seleccionados y de la exposición que ofrece representar al país. “Sé que la selección es una gran vitrina para el exterior, así que bueno, teniendo el cuerpo técnico que tengo, el apoyo que tengo de directivos, no me queda más que brindar todo mi máximo para potencializar al jugador y ojalá que pueda ser más visible y que puedan ir a Europa”.

La disciplina dentro y fuera de la cancha

Uno de los puntos que pretende conservar del proceso anterior será el comportamiento exigido a los futbolistas mientras formen parte del equipo nacional. La disciplina, explicó, ha sido también uno de los valores que marcaron su propia carrera. “De los valores que he permeado siempre en mi trayectoria, en mi carrera, uno ha sido la disciplina y obviamente Javier lo ha recalcado en su anterior proceso”.

Para Márquez, formar parte del Tricolor implica una responsabilidad que no termina con el entrenamiento o los partidos. “En este proceso no lo vamos a dejar afuera porque es un valor en el que creemos, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre vamos a estar muy pendientes de lo que se hace. El entrenador no solo es entrenador, a veces te conviertes casi en psicólogo para poder sacar el máximo provecho de los jugadores”.

Rafa Márquez respalda a Edson Álvarez

Entre los casos particulares que tendrá que gestionar aparece el de Edson Álvarez. El capitán mexicano atraviesa un periodo complicado a nivel de clubes con el West Ham. El técnico confirmó que ya mantiene comunicación con el mediocampista y dejó claro que su peso dentro de la selección no está únicamente relacionado con su actualidad inmediata. “He hablado con Edson, hemos estado en contacto con él. Desde luego que Edson para nosotros es un jugador muy importante, es un referente, es un líder, el capitán de la selección”.

Además, señaló que el respaldo será especialmente importante en un momento adverso para uno de los futbolistas que han formado parte constante del equipo nacional. “Desafortunadamente no está pasando por un buen momento y vamos a intentar ayudarlo en lo que más se pueda porque tenemos que, como selección, también respaldar a jugadores que lo han dado todo por su selección”.

¿Cómo será la primera convocatoria de Rafael Márquez?

El primer examen del nuevo cuerpo técnico llegará en septiembre con una gira de cuatro partidos ante Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos. Aunque no adelantó nombres ni confirmó una fórmula específica para repartir los lugares de la convocatoria, sí estableció cuál será el criterio general para construir su primer grupo.

“Nos estamos enfocando en hacer una lista completa, competitiva, nos vamos a enfrentar a cuatro rivales importantísimos, a cuatro rivales que me gusta enfrentar. Sobre la lista ya la conocerán más adelante, pero con la idea de que sea un equipo muy competitivo”.

Márquez quiere volver al Mundial y “hacer algo diferente”

La llegada al banquillo de México también representa una nueva oportunidad mundialista para uno de los futbolistas más importantes en la historia del Tricolor. Disputó cinco Copas del Mundo como jugador y ahora buscará completar el camino hacia otra edición desde una posición completamente diferente. “Tengo otra oportunidad. Ya no se me dio como jugador en esas cinco Copas del Mundo. Desafortunadamente siempre llegamos a lo mismo”.

“Hoy tengo esta oportunidad. Desde luego que el objetivo de este proceso es llegar primero al Mundial. Estoy muy ilusionado, ojalá que se dé todo para poder llegar hasta el Mundial y ya poder hacer algo diferente de lo que se ha hecho hasta ahora”.

El reto emocional y psicológico de dirigir a la Selección Mexicana

La presión que acompaña al puesto será otro de los desafíos que Márquez enfrentará por primera vez. A diferencia de Javier Aguirre, quien llegó al proceso anterior con experiencia previa al frente del Tricolor, Márquez inicia su primera etapa como máximo responsable del equipo nacional.

“Es la primera vez que me siento en esta silla. Yo no tengo la experiencia. Javier ya lo sabía. He aprendido que mientras tú te enfoques en lo más importante, que es el trabajo en cancha, pues lo demás van a ser opiniones”.

Su margen de control estará principalmente en la relación cotidiana con los jugadores y en la capacidad del cuerpo técnico para llevarlos a su mejor versión. “Lo que me va a dejar a mí tranquilo y poder dormir tranquilo en las noches es eso: el cómo les voy a transmitir, cómo les voy a convencer, cómo los voy a inspirar, cómo les voy a hacer que den su máximo. Cómo voy a hacer que suden la camiseta, cómo voy a hacer que cada jugada la peleen, que la luchen hasta que pase. A partir de ahí, si la pelotita entra o no, son circunstancias que están fuera de mis manos”.

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