PSV vs Shakhtar en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 10 de septiembre

Eindhoven recibe a dos equipos que buscan iniciar su camino con un triunfo.

PSV vs Shakhtar, resultado en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk!!! Los equipos se enfrentan este jueves 10 de septiembre en el Philips Stadion por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto neerlandés buscará comenzar con una victoria en casa frente al equipo ucraniano en uno de los encuentros que completan la fecha inaugural.

El PSV llega al estreno europeo atravesando un gran momento bajo la conducción de Peter Bosz. El equipo de Eindhoven ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y viene de conseguir una importante victoria por 3-1 como visitante frente al Ajax. En ese recorrido también consiguió goleadas por 6-1 ante Utrecht y 5-1 frente a Groningen, resultados que reflejan el poder ofensivo con el que afrontará su debut en la Champions.

Por su parte, el Shakhtar Donetsk de Arda Turan también llega con buenos resultados, después de conseguir cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos de la Premier League de Ucrania. Su presentación más reciente terminó con triunfo 2-1 frente al Karpaty Lviv y ahora buscará trasladar ese momento al escenario europeo. PSV y Shakhtar cuentan además con un antecedente reciente en la Champions League: se enfrentaron en noviembre de 2024 y el conjunto neerlandés consiguió una ajustada victoria por 3-2.

¿A qué hora juegan PSV vs Shakhtar hoy 10 de septiembre en Champions League 2026?

PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la primera jornada de la Champions League 2026-27. El partido comenzará a las 13:45 horas de Argentina, 11:45 de Colombia y 10:45 de Centroamérica y México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de Champions League 2026?

El partido entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk tendrá diferentes opciones de transmisión según el país. En Argentina, Colombia y Centroamérica se podrá ver en vivo por ESPN 2. En México la transmisión será por FOX+ y en Estados Unidos se podrá seguir en español mediante ViX.

Alineaciones del PSV vs Shakhtar, al momento

PSV Eindhoven no podrá contar con Mauro Júnior, expulsado en el duelo ante Bayern Múnich en la pasada temporada, mientras que Shakhtar Donetsk no cuenta con futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este duelo de la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Las alineaciones elegidas por Peter Bosz y Arda Turan para sus respectivos equipos son las siguientes:

PSV Eindhoven: Matej Kovar; Sergiño Dest, Lutsharel Geetruida, Armando Obispo, Filip Kostic; Guus Til, Kodai Sano, Paul Wanner; Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben Van Bommel. DT: Peter Bosz.

Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko, Pedro Henrique; Oleh Ocheretko; Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque, Gleiker Mendoza; y Kaua Elías. DT: Arda Turan.

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