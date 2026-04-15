Edson Álvarez cuestiona los abucheos a México en el Azteca y compara con la afición en Estados Unidos

El capitán de México admite no comprender los abucheos en casa, pero destaca el respaldo constante que reciben en Estados Unidos

Edson Álvarez agradeció a la afición estadounidense | Imago 7

Edson Álvarez aseguró no entender la reacción de la afición mexicana tras el empate 0-0 frente a Portugal en el Estadio Azteca. En entrevista con Excélsior, el capitán de la selección mexicana señaló que el comportamiento de la grada lo desconcierta, sobre todo cuando el equipo recibe silbidos e insultos pese a competir ante rivales de alto nivel en el contexto previo al Mundial de 2026.

“Es difícil de entender realmente. Es difícil de entender. Obviamente que ellos están en su derecho, pagan por su boleto y pueden ir a ver un espectáculo”, expresó. El centrocampista reconoce el derecho del aficionado a manifestarse, pero al mismo tiempo expresa su cuestionamiento sobre la lógica detrás de las críticas.

El partido, que formó parte de la reinauguración del Estadio Azteca rumbo a la Copa del Mundo 2026, terminó sin goles y con abucheos hacia el equipo. Álvarez no participó en ese compromiso debido a una lesión, pero su rol como capitán lo mantiene como una de las voces centrales dentro del grupo en medio de esta etapa de tensión con la afición.

La distancia emocional entre selección y público sigue en aumento. Desde la eliminación en fase de grupos en Qatar 2022, el equipo ha transitado por cambios constantes en el banquillo y resultados irregulares frente a rivales de mayor exigencia.

En contraste, Álvarez habló sobre la experiencia de jugar en Estados Unidos, una sede frecuente del conjunto tricolor para partidos amistosos y torneos de Concacaf. Ahí, la respuesta del público suele ser distinta, con un respaldo más constante durante los encuentros.

“La afición es nuestro jugador número 12 en Estados Unidos. Siempre que vamos, te lo comento, siempre nos hacen sentir en casa y eso es lo que nos motiva. Sabemos que tener dos sedes como casa es espectacular”, afirmó.

Mientras en territorio estadounidense predomina una atmósfera favorable durante los 90 minutos, en México el comportamiento del público se ha vuelto más exigente y reactivo. Factores como los precios de los boletos, la expectativa generada por los rivales y la falta de resultados contundentes han influido en la percepción del aficionado.

La relación entre la selección y su gente se encuentra en un momento clave a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026. Recuperar esa conexión se vuelve un elemento central para el entorno del equipo, de cara al debut en el Coloso de Santa Úrsula ante Sudáfrica del próximo 11 de junio.

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