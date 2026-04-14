¡Será la despedida! México confirma al Nemesio Diez como la sede de su último partido antes del Mundial

El Tri enfrentará a Serbia el 4 de junio, apenas una semana antes de arrancar su participación en la Copa del Mundo ante Sudáfrica

El Nemesio Diez despedirá a la selección mexicana | Imago7

La selección mexicana ya tiene definido su último examen previo al Mundial 2026. Este martes, desde el Palacio de Gobierno del Estado de México, se confirmó que el Tricolor enfrentará a Serbia en un partido de preparación que se disputará en el estadio Nemesio Diez, casa del Toluca.

El anuncio, que había sido adelantado en días recientes, se hizo oficial con la presencia de autoridades locales y deportivas como Duilio Davino, Ivar Sisniega y la gobernadora Delfina Gómez. De esta manera, el llamado “Infierno” será el escenario donde el combinado nacional cerrará su etapa de preparación antes de encarar la máxima cita del fútbol.

El encuentro está programado para el próximo 4 de junio, apenas unos días antes del inicio del Mundial. La elección de Toluca responde a la intención de que el equipo tenga un cierre en territorio mexicano, con condiciones similares a las que enfrentará durante el torneo.

Con este compromiso, la selección mexicana completa su calendario de partidos amistosos previos a la Copa del Mundo. En total, serán tres encuentros en los que el cuerpo técnico buscará afinar detalles y definir la base del equipo titular.

El primer duelo será ante Ghana el 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un choque que servirá para medir el nivel ante una selección africana con características físicas y dinámicas. Posteriormente, el equipo viajará a Estados Unidos para enfrentar a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena.

Finalmente, el cierre será ante Serbia en Toluca, un rival europeo que exigirá al máximo al Tricolor en los últimos ajustes tácticos. Este partido será clave para llegar con ritmo competitivo al arranque del Mundial.

La selección mexicana debutará en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Este compromiso marcará el inicio del torneo y representará una nueva oportunidad para el equipo nacional de competir en casa.

Cabe recordar que México ya se midió a Sudáfrica en un partido inaugural, durante la edición de 2010. Ahora, con el respaldo de su afición y tras completar su preparación, el Tricolor buscará arrancar con el pie derecho en un Mundial que promete ser histórico.

Te puede interesar: