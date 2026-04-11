¡Se acaba el tiempo! El panorama de los lesionados mexicanos a dos meses del Mundial 2026

Algunos han dado buenas noticias, de otros se desconoce el tiempo de su recuperación y hay jugadores que ven lejana la posibilidad de ser llamados

La lista de lesionados de la selección mexicana se reduce de a poco | Claro Sports

Solo faltan 60 días para que inicie la Copa del Mundo de 2026, es decir, solo dos meses para que la selección mexicana dé el banderazo de salida en el Estadio Azteca con el partido inaugural frente a Sudáfrica el 11 de junio. Aunque las manecillas del reloj siguen su curso, México aún tiene algunos futbolistas lesionados cuya participación en el torneo sigue siendo una incógnita.

Desde hace unos meses el Tricolor ha tenido una larga lista de jugadores con molestias musculares y lesiones de gran importancia. Algunos de ellos ya se despidieron del torneo como es el caso del portero Luis Ángel Malagón y otros pocos han regresado a la actividad, pero aún sin encontrar ritmo y su mejor versión; mientras que algunos aún se desconoce cuándo podrían volver.

Santiago Gimenez, Alexis Vega y Luis Chávez poco a poco están de regreso

Los tres jugadores son piezas clave para la selección nacional. Luis Chávez, quien sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados en la Copa Oro 2025, estuvo fuera de las canchas por varios meses. Su ausencia fue notable en el Dynamo de Moscú, pero poco a poco ha ido recuperando su nivel. El club lo ha reintegrado con minutos en amistosos y, en ocasiones, lo ha mantenido en la banca para tenerlo disponible en momentos cruciales.

Santiago Giménez también ha vuelto a la acción tras una operación en el tobillo en diciembre de 2025. El delantero mexicano hizo su regreso con el Milan en marzo, participando 14 minutos en la victoria 3-2 sobre Torino y también jugando en la derrota ante Napoli. Massimiliano Allegri ha sido cauteloso, dándole tiempo de juego progresivo para que recupere su mejor forma y pueda aportar al equipo en la Serie A.

Santiago Gimenez entró de cambio al minuto 64 | REUTERS/Daniele Mascolo

Por su parte, Alexis Vega se hizo una limpieza articular en la rodilla, lo que lo tuvo alejado de las canchas tras conseguir el bicampeonato con el Toluca en la Liga MX. Después de un proceso de recuperación, el mexicano debutó en el Clausura 2026 en la jornada 10 y desde entonces ha retomado su nivel a cuenta gotas. Por lo que podría ser tomado en cuenta por Javier Aguirre, quien lo llamó en la pasada Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica.

Mateo Chávez

El jugador del AZ Alkmaar tuvo una lesión fuerte en el hombro, por lo que se perdió juegos importantes con su club y con México, como fue la Fecha FIFA del mes de marzo ante Portugal y Bélgica. Sin embargo, el lateral ya ha sido tomado en cuenta por su club y ha tenido algunos minutos. En entrevista exclusiva con Claro Sports, Mateo Chávez reveló que ya está entrenando al cien por ciento con sus compañeros y que mantiene el sueño de jugar la Copa del Mundo de 2026, algo que lo motiva para recuperar su óptimo nivel.

Mateo Chávez está de regreso y apuntal al Mundial 2026 | Claro Sports

Marcel Ruiz

Marcel Ruiz atraviesa un momento de incertidumbre. Hace unas semanas, sufrió una fuerte lesión en la rodilla durante su participación con los Diablos Rojos del Toluca en la Concachampions. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que el mediocampista aún podría tener opciones de jugar en el Mundial. Esto es posible ya que su ligamento no está completamente roto y, al evitar la cirugía, mantiene la esperanza de poder competir. La decisión final está en manos de Ruiz, quien cuenta con el apoyo total del Toluca para tomar el camino que considere mejor.

Julián Araujo

El zaguero mexicano del Celtic de Escocia ha sido constante con su club, por lo que tuvo actividad en los 120 minutos de juego contra el Rangers en la final de la Copa de dicho país, donde presentó una lesión en el muslo. Ante ese malestar, tuvo que presentarse con el club al que le pertenece su carta, el Bournemouth de Inglaterra. Solo que las noticias no han sido alentadoras, ya que no tiene una fecha de regreso a las canchas, luego de sufrir una recaída. Por lo que el técnico de los Albiverdes señaló que será difícil tenerlo de vuelta para el cierre de temporada, lo que también lo aleja de la Copa del Mundo.

El lateral tiene muy complicado entrar a la lista | Imago7

Edson Álvarez

Al igual que Santiago Giménez, Edson Álvarez se sometió a una operación en el tobillo, lo que lo ha mantenido alejado de las canchas durante los últimos meses. Sin embargo, su evolución ha sido un tanto incierta, ya que pocos detalles han salido a la luz, salvo por algunas publicaciones en su cuenta de Instagram. En estas, el mediocampista del Fenerbahçe de Turquía ha mostrado su proceso de rehabilitación. La semana pasada, compartió imágenes entrenando en las instalaciones de su club. Aunque la sesión parece haber sido en solitario y con poco contacto con el balón, es una señal positiva para México, pues su regreso parece estar cerca.

Rodrigo Huescas

Otro elemento de la selección mexicana que poco a dado a conocer su progreso es Rodrigo Huescas. El lateral derecho se lesionó con el Copenhague en la Champions League, una dolencia que le obligó pasar por el quirófano y por el que ha llevado una rehabilitación de varios meses. El canterano de Cruz Azul no ha compartido su evolución, solo ha mencionado en entrevista con el club que ha sido un momento difícil en su carrera, aunque recientemente se pudo ver al mexicano tener algunos trabajos en campo, algo que da esperanzas, pero que sigue siendo una incógnita para el conjunto nacional.

Gilberto Mora

El joven futbolista mexicano comenzó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con algunos minutos de acción con los Xolos de Tijuana, pero con el paso de los días sufrió una pubalgia en la parte baja de la espalda, lo que lo dejó fuera de las canchas durante los últimos 10 partidos del equipo. Sin embargo, para fortuna de Javier Aguirre, quien lo debutó con el Tricolor, el jugador volvió a la actividad en la fecha 14, participando en la victoria de los fronterizos sobre FC Juárez. Con este regreso, se espera que recupere su mejor nivel y pueda ser una pieza clave de cara al Mundial.

Gilberto Mora regresó a la actividad con Tijuana | Imago7

César Huerta

El futbolista mexicano fue operado de la pelvis en noviembre pasado y desde entonces no ha visto acción con su club, el Anderlecht de Bélgica. Fuentes cercanas al jugador informaron a Claro Sports que en diciembre viajó a Monterrey para someterse a exámenes médicos y evaluar su recuperación. Sin embargo, desde entonces, poco se ha sabido sobre el estado del ‘Chino’ Huerta. A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, todo parece indicar que el jugador no estaría listo para formar parte del Tricolor en el torneo.

Jesús Orozco

El Chiquete Orozco sufrió una luxación del tobillo derecho en el mes de diciembre, en las semifinales del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres, por lo que tuvo que pasar por el quirófano. El defensa de La Máquina aún no reaparece con el equipo, pero compartió recientemente algunas imágenes en redes sociales haciendo algunos trabajos en La Noria con la pelota. De momento el club no ha informado nada nuevo entorno a su jugador y manteniéndose sin actividad en este 2026 tanto en la Liga MX como en la Concachampions.

El tiempo se agota para Javier Aguirre, quien deberá anunciar la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo 2026 el 30 de mayo. Con solo dos meses restantes, el entrenador de la selección mexicana se enfrenta a decisiones cruciales respecto a estos jugadores y a lo que quiere plasmar en el campo para lograr una participación histórica en el torneo.

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