El efecto Pochettino comienza a tomar forma en Estados Unidos tras vencer a México
El argentino comanda el imparable inicio del USMNT tras golear a México, consolidando una joven generación que apunta a dominar la región
El USMNT, de la mano de Mauricio Pochettino, ha iniciado con el pie derecho este nuevo proceso mundialista. Con la contundente victoria sobre México anoche, los estadounidenses apuntan a ser los nuevos ‘reyes’ de la CONCACAF. El final de la Copa del Mundo fue un borrón y cuenta nueva para los Estados Unidos. Con el cambio generacional en mente, el estratega argentino parece encontrar paso a paso un plantel que podría ayudarle a sembrar dominancia internacionalmente. Con una edad media de 22 años en la plantilla, de acuerdo con Transfermarkt, la nueva generación estadounidense. Lee la nota completa aquí.