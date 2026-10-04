El efecto Pochettino comienza a tomar forma en Estados Unidos tras vencer a México

El argentino comanda el imparable inicio del USMNT tras golear a México, consolidando una joven generación que apunta a dominar la región

Pochettino lidera a una nueva generación estadounidense. | Reuters.

El USMNT, de la mano de Mauricio Pochettino, ha iniciado con el pie derecho este nuevo proceso mundialista. Con la contundente victoria sobre México anoche, los estadounidenses apuntan a ser los nuevos ‘reyes’ de la CONCACAF. El final de la Copa del Mundo fue un borrón y cuenta nueva para los Estados Unidos. Con el cambio generacional en mente, el estratega argentino parece encontrar paso a paso un plantel que podría ayudarle a sembrar dominancia internacionalmente. Con una edad media de 22 años en la plantilla, de acuerdo con Transfermarkt, la nueva generación estadounidense. Lee la nota completa aquí.