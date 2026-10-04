Pochettino, sobre ‘la burla’ hacia Gil Mora: “No hay más tonto que el que no quiere entender”

El estratega argentino enfrío la polémica al explicar las risas de sus jugadores en conferencia de prensa

Pochettino defendió a sus jugadores. | Reuters e Imago7.

Las risas de Malik Tillman y Tyler Adams cuando fueron cuestionados por Gilberto Mora en la conferencia previa al partido entre Estados Unidos y México generaron una discusión que rápidamente llegó a redes sociales. Mauricio Pochettino salió a explicar el episodio y rechazó que la reacción de sus futbolistas tuviera como objetivo burlarse del jugador mexicano.

El momento ocurrió durante la comparecencia de Adams y Tillman ante los medios. Un periodista les preguntó por el crecimiento de Gilberto Mora, a quien ambos ya habían enfrentado con Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2025. Tras escuchar el nombre del futbolista de Xolos, los dos seleccionados estadounidenses se miraron y soltaron una carcajada antes de que Adams tomara la palabra.

La secuencia se viralizó y parte de la afición mexicana interpretó la reacción como una posible burla hacia Mora. Sin embargo, la respuesta que llegó segundos después fue en sentido contrario: Adams destacó el talento, la madurez y la capacidad del mexicano para tomar decisiones dentro del terreno de juego pese a sus 17 años.

¿Por qué se rieron Malik Tillman y Tyler Adams al preguntarles por Gilberto Mora?

😱🔥 ¡¡“NO HAY MÁS TONTO QUE EL QUE NO QUIERE ENTENDER”: POCHETTINO RESPONDE!! 🇺🇸🇲🇽 Mauricio Pochettino salió al paso de la polémica por la reacción de Malik Tillman al ser cuestionado sobre Rafa Márquez y Gilberto Mora. ¿La prensa mexicana exageró lo ocurrido? 👀 📺 @Telemundo, @peacock y Telemundo APP ➡️ https://t.co/6K3dyxjPph #ClásicoDeNorteamérica #USMNTenTelemundo #USMNT #México @USMNT — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 4, 2026

Pochettino dio su versión antes del encuentro amistoso entre Estados Unidos y México y señaló que la carcajada estuvo relacionada con la dinámica que Tillman había mantenido durante toda la conferencia de prensa. El entrenador explicó que el futbolista suele sentirse incómodo frente a los medios y que, ante varias preguntas, buscó que Adams fuera quien respondiera.

“No hay más tonto que el que no quiere entender”, expresó Pochettino en palabras para Telemundo Deportes antes de explicar lo sucedido. Según el seleccionador, Tillman miraba constantemente a Adams cada vez que llegaba una pregunta con la intención de que su compañero tomara la palabra.

“Hay un factor clave: a Malik no le gusta la prensa. Entonces, cada vez que se hacía una pregunta, miraba a Tyler. La sonrisa fue porque le dio otra vez la palabra a Tyler porque Malik no quería responder. Cómo no van a conocer a Mora si fue un futbolista que jugó contra nosotros en la final de hace un año. La interpretación es lo que hace daño”.

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De acuerdo con esa versión, la risa no estuvo dirigida contra Mora. Pochettino consideró que el fragmento cobró otro significado al difundirse de forma aislada y pidió observar la conferencia completa para entender el intercambio entre sus jugadores.

Pochettino asegura que Estados Unidos respeta a Gilberto Mora

El técnico también quiso separar la rivalidad deportiva entre México y Estados Unidos del trato hacia los futbolistas rivales. Pochettino aseguró que dentro del plantel estadounidense existe respeto por Mora y por el nivel que ha mostrado con la Selección Mexicana.

“La rivalidad en el campo (es) a muerte. Queremos ganarle a México, pero después (hay) respeto. En ningún momento alguien de esta federación le faltó al respeto. No es nuestra forma de actuar”, señaló el entrenador.

Así, Pochettino buscó cerrar una polémica que surgió por unos segundos de la conferencia previa al choque entre las dos selecciones. La explicación del argentino apunta a que las risas nacieron de la resistencia de Tillman a contestar preguntas y no de una intención de menospreciar a Gilberto Mora, cuyo talento fue reconocido posteriormente por el propio capitán estadounidense.