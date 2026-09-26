El regreso del Chucky Lozano: la nueva oportunidad del atacante en la era Rafa Márquez

Después de casi un año fuera de la Selección Mexicana y de no participar en el Mundial 2026, Hirving Lozano vuelve al Tricolor con el respaldo de Rafa Márquez

La Selección Mexicana inicia el proceso de Rafael Márquez con el regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien volvió a aparecer en una convocatoria del Tricolor después de casi un año de ausencia. El atacante quedó fuera del Mundial 2026, pero ahora tendrá una nueva oportunidad dentro del equipo nacional.

El llamado de Lozano forma parte de las primeras decisiones de Márquez al frente de México. Previo al partido contra Colombia en Baltimore del sábado 26 de septiembre, el entrenador explicó las razones que llevaron al cuerpo técnico a considerar nuevamente al futbolista, quien tiene experiencia en dos Copas del Mundo y forma parte de los máximos goleadores históricos de la selección.

“Lo que me hace traer a Hirving Lozano es que creo que todavía nos puede dar algo más, es un jugador diferencial y sabemos lo que nos puede dar”, explicó Márquez en conferencia de prensa previo al partido.

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Los números del Chucky con la Selección Mexicana

Lozano debutó con la Selección Mexicana en 2016 y desde entonces ha disputado 75 partidos con el equipo mayor. El delantero registra 18 goles con el Tricolor y 12 asistencias oficiales, mientras que su promedio de anotación es de 0.24 tantos por encuentro.

Uno de los momentos que marcó su trayectoria con México ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, cuando anotó el gol con el que México derrotó 1-0 a Alemania en el debut de aquella Copa del Mundo. Lozano también participó en el Mundial de Qatar 2022, por lo que suma dos apariciones en la máxima competencia internacional.

De referente del Tri a quedar fuera del Mundial 2026

Durante el proceso de Gerardo Martino, Lozano tuvo un papel dentro del equipo y en distintos momentos portó el gafete de capitán. Entre 2019 y 2022 fue uno de los futbolistas considerados dentro de la estructura habitual del combinado nacional.

Sin embargo, su situación cambió en el ciclo posterior. El delantero quedó fuera del Mundial 2026 después de un periodo con poca participación y situaciones disciplinarias durante su etapa en la MLS.

Su última convocatoria antes del regreso con Márquez había ocurrido casi un año atrás. Ahora, el nuevo cuerpo técnico decidió reincorporarlo para los compromisos de septiembre.

¿Por qué Rafael Márquez llamó nuevamente a Lozano?

La explicación de Márquez se centró en lo que el atacante todavía puede aportar dentro del campo. El entrenador señaló que considera a Lozano un futbolista capaz de generar diferencias y que su experiencia también forma parte de los elementos que fueron tomados en cuenta.

El llamado representa una nueva oportunidad para el jugador dentro de la selección, ahora bajo un cuerpo técnico que comienza su ciclo después del Mundial 2026.

Márquez tendrá cuatro partidos durante esta Fecha FIFA para evaluar alternativas y comenzar a definir la base de su proceso. México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.