Julián Quiñones apunta a la titularidad ante Jamaica; Santiago Gimenez y el Piojo Alvarado completarían el ataque

Rafa Márquez trabaja con plantel completo en Mayakoba y prepara ajustes tácticos antes del viaje a Kingston para disputar los cuartos de final de la Nations League

La Selección Mexicana comienza a definir su alineación para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, con Julián Quiñones como uno de los principales candidatos para ocupar un lugar en el once inicial. Rafa Márquez trabaja en la conformación de su esquema ofensivo, donde Santiago Gimenez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado aparecen como opciones para acompañar al atacante, de acuerdo con Joel Morales, reportero de Claro Sports, durante el entrenamiento del Tricolor en el complejo Mayakoba.

El delantero mexicano sería uno de los futbolistas que tienen asegurada su participación desde el arranque, mientras que Santiago Gimenez se perfila para ocupar la posición de centrodelantero y Roberto Alvarado podría completar el ataque por el costado contrario. Sin embargo, el cuerpo técnico también contempla variantes en su sistema, por lo que Quiñones podría desempeñarse como referente ofensivo, una función que modificaría la distribución de los atacantes mexicanos.

“Hoy yo creo que Julián Quiñones va a ir de arranque sí o sí. Del otro lado podría aparecer Roberto ‘el Piojo’ Alvarado y quien más se acerca para hacer el eje de ataque es Santiago Gimenez. Que no nos sorprenda si es que a Julián Quiñones también lo utilizan en esa posición”, señaló Joel Morales durante su reporte para Claro Sports, al compartir las primeras conclusiones de la sesión de entrenamiento.

La práctica también permitió observar el trabajo de Armando León, Armando ‘Hormiga’ González y Santiago Gimenez, quienes participaron en los ejercicios ofensivos junto con Quiñones. El reportero destacó la intensidad de los futbolistas durante la sesión, en la que Márquez comenzó a evaluar las alternativas que tiene disponibles para enfrentar a Jamaica en Kingston, en el primer partido de una eliminatoria que otorgará al ganador un boleto al Final Four de la Nations League.

Por otra parte, Juanma Lillo asumió un papel activo en los ejercicios del sector defensivo, donde trabajó de manera individual con los jugadores para corregir recorridos, ubicación y lectura de espacios. El auxiliar técnico insistió en que los defensores identificaran constantemente su posición dentro del terreno de juego y observaran los movimientos de sus compañeros y rivales. Mientras se desarrollaban estas actividades, Rafa Márquez permaneció en el mediocampo, supervisando el trabajo y permitiendo que Lillo dirigiera las indicaciones.

Una de las noticias para el cuerpo técnico es que la convocatoria se encuentra completa y no presenta bajas por lesión, según el reporte de Joel Morales. Hasta el momento, ninguno de los seleccionados ha manifestado problemas musculares o molestias que le impidan entrenar, por lo que Márquez dispone de todos los futbolistas convocados para preparar el encuentro ante Jamaica. Esta situación permitirá realizar ajustes tanto en la defensa como en el ataque durante las sesiones previas al viaje.

Julián Quiñones apunta a la titularidad ante Jamaica | Imago7

En el caso de Armando León, el delantero que milita en el fútbol de Croacia comienza a integrarse al grupo en su primera convocatoria con la Selección Mexicana. Morales explicó que el atacante ha recibido el respaldo de sus compañeros y mantiene contacto constante con futbolistas como Santiago Gimenez, Julián Quiñones y Armando González. “Lo arroparon bastante bien. Es un futbolista que poco a poco empieza a ganarse la confianza del grupo”, León llevaba tres años sin regresar a territorio mexicano y ahora lo hace como seleccionado nacional.

MÁS INFORMACIÓN: México busca mantener una racha de nueve años sin derrotas ante Jamaica

Rafa Márquez tendrá una segunda sesión de entrenamiento este miércoles en el complejo Mayakoba, en la que comenzará a tomar decisiones sobre los futbolistas que podrían iniciar el encuentro ante Jamaica. Posteriormente, la Selección Mexicana tiene previsto viajar el jueves hacia Kingston, con salida estimada entre las 18:30 y las 19:00 horas y llegada alrededor de las 23:30 horas. Una vez en territorio jamaicano, el equipo continuará su preparación y el entrenador atenderá a los medios en conferencia de prensa, mientras que dos jugadores comparecerán en zona mixta antes del compromiso de la Concacaf Nations League.