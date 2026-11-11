Hugo Sánchez elogia a Gilberto Mora y espera que Rafa Márquez cuente con respaldo en la Selección Mexicana

Previo a la Investidura del Salón de la Fama 2026, el exdelantero también expresó su preocupación por la falta de jugadores mexicanos disponibles para la selección nacional

‘Hugol’, como parte de la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama

Hugo Sánchez destacó el crecimiento de Gilberto Mora y expresó su preocupación por la falta de oportunidades para los futbolistas mexicanos, una situación que, desde su perspectiva, afecta las opciones de la selección nacional.

Previo a la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, el exdelantero elogió la mentalidad del jugador de Xolos de Tijuana y recordó el apodo de ‘Niño de Oro’ que recibió durante su carrera. “Bueno, Gil va por muy buen camino, me gusta porque tiene buena mentalidad, ese esa seriedad que muestra y esa formalidad me gusta, así que va por buen camino. Ojalá que no se pierda”.

El exseleccionado mexicano también manifestó su respaldo a Rafael Márquez y pidió continuidad para su proyecto en el representativo nacional. Sánchez consideró que las decisiones sobre las convocatorias corresponden al cuerpo técnico y recordó las críticas que recibió cuando dirigió al Tricolor. “Yo cuando fui director técnico iba a todos los restaurantes de México y cada chef y cada mesero tenían una lista de seleccionados. Todos somos seleccionadores. Ojalá, Márquez, tenga el respaldo de tres periodos mundialistas”.

Hugo Sánchez cuestiona la presencia de extranjeros en la Liga MX

La falta de delanteros mexicanos fue uno de los principales cuestionamientos de Hugo Sánchez hacia la estructura de la Liga MX. El exjugador del Real Madrid sostuvo que la presencia de extranjeros limita las oportunidades para los jóvenes y reduce las alternativas de la selección nacional. “Ahora cada vez hay menos, pero es porque no hay espacio, porque lo ocupan muchos extranjeros y sobre todo en esas posiciones”, afirmó. Además, pidió a los propietarios de los clubes priorizar los resultados deportivos sobre los ingresos económicos: “La grandeza no es por tener mucho dinero, es hacer cosas importantes a nivel deportivo”.

Sobre su relación con Pumas, Sánchez aseguró que mantiene la disposición de regresar a colaborar con la institución, al recordar que se cumplen 50 años de su vínculo con el conjunto universitario. El exentrenador reconoció el significado de esta etapa de su trayectoria y dejó abierta la posibilidad de participar nuevamente en proyectos del club. “Bueno, yo no le puedo decir nunca ‘no’ a Pumas. Queda abierta la puerta para siempre y yo colaboraré siempre, no nada más para Pumas, sino para todo el fútbol mexicano y para la selección en lo que se pueda y me dejan”.

‘Hugol’ pide aprovechar la experiencia de exfutbolistas mexicanos

El exdelantero también cuestionó la falta de apertura de los dirigentes para incorporar a figuras del fútbol mexicano en funciones de asesoría. Sánchez explicó que ha presentado propuestas a la Federación Mexicana de Fútbol para replicar modelos de otros países, entre ellos España, mediante la incorporación de embajadores y asesores en clubes y selecciones. “Y esos embajadores pueden ser asesores y embajadores, pero no quieren aprender, pues seguiremos igual”, declaró al referirse a las oportunidades de aprovechar la experiencia de quienes han desarrollado una carrera internacional.

Finalmente, Hugo Sánchez agradeció la invitación de Grupo Pachuca a la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, donde tuvo la oportunidad de convivir con representantes del fútbol internacional. El exjugador recordó que fue el primer mexicano en recibir esta distinción y destacó su relación con la familia Martínez. “Me siento privilegiado de haber sido el primer mexicano en ser investido”, expresó. Durante el encuentro también reconoció la trayectoria del brasileño Bebeto, a quien describió como un futbolista que dejó huella tanto en España como en el escenario internacional.