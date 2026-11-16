Uno de los golpes más difíciles de la Selección Mexicana en casa, sucedió con el 0-0 ante Jamaica, resultado que marcó el proceso rumbo al Mundial 2014

México busca no repetir la historia ante Jamaica | Imago7

La Selección Mexicana se juega mucho más que el pase a las semifinales de la Concacaf Nations League este martes 17 de noviembre. El Gigante de Acero será el escenario donde el Tricolor intentará darle la vuelta al 3-2 que Jamaica le propinó en Kingston, en una eliminatoria que se complicó más de lo esperado. Los Reggae Boyz tienen la ventaja y un antecedente que alimenta sus aspiraciones: ya saben lo que significa salir con vida de territorio mexicano, por lo que el equipo de Rafael Márquez tendrá que responder frente a su afición si no quiere protagonizar otra noche amarga.

El primer enfrentamiento dejó heridas que van más allá del marcador. México estuvo contra las cuerdas con un 3-0 en contra, producto de un autogol de Jesús Gallardo y las anotaciones de Renaldo Cephas y Richard King, pero los tantos de Gilberto Mora y Julián Quiñones evitaron una desventaja mayor y mantuvieron abierta la serie. Aun así, la reacción no ocultó las dudas sobre el planteamiento de Rafael Márquez ni el rendimiento de varios futbolistas. Un escenario que inevitablemente trae a la memoria aquel 0-0 que Jamaica rescató en el mítico Estadio Azteca durante las eliminatorias rumbo al Mundial de 2014, un resultado que marcó el comienzo de una de las etapas más complicadas para la Selección Mexicana.

Jamaica nunca ha podido ganar en territorio mexicano; sin embargo, sí ha podido sacar un empate frente al Tricolor, justo un marcador que sería más que suficiente para amarrar su pase a las semifinales de la Concacaf Nations League y que deja claro que el conjunto caribeño no es un rival fácil, sobre todo por el crecimiento futbolístico que ha tenido durante la última década.

El histórico empate sucedió el 6 de febrero de 2013 en el Estadio Azteca, en el inicio del Hexagonal Final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014, un resultado que marcó un parteaguas para el ciclo que comandaba en ese momento José Manuel ‘Chepo’ de la Torre. Fue la primera vez que los Reggae Boyz sumaron puntos en un partido oficial frente al Tricolor y aquella noche cortaron la racha de 19 victorias consecutivas que tenía el equipo mexicano en el Estadio Azteca.

En el terreno de juego se encontraban jugadores como Javier “Chicharito” Hernández, Oribe Peralta, Giovani Dos Santos y Andrés Guardado. Aunque la Selección Mexicana tuvo gran parte de la posesión, el equipo no encontró el gol pese a la gran cantidad de centros al área rival. Jesús Corona se convirtió en héroe al evitar la caída, pero ni sus atajadas fueron suficientes para contener el enojo de 43 mil fanáticos que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula y que, al final del partido, se unieron con un “¡Fuera Chepo!”, palabras que acabarían por convertirse en una profecía.

El empate que marcó el rumbo de Chepo de la Torre con México | Imago7

Pese a que el resultado parecía reversible, el proceso eliminatorio entró en una tónica que acabaría en una de las peores crisis que se recuerden en el Tricolor, con cuatro técnicos durante el proceso rumbo al Mundial de 2014, que acabaría con Miguel Herrera en el banquillo y con un equipo nacional que llegaría al torneo de la FIFA a través del repechaje internacional.