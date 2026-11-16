Dolores Aveiro criticó a la Federación Portuguesa y a los excompañeros de su hijo, además de celebrar la derrota ante Dinamarca

Aveiro habló sobre el homenaje de Cristiano | Reuters/@doloresaveiroofficial

La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal sigue generando controversia. Dolores Aveiro, madre del futbolista, criticó a la Federación Portuguesa de Fútbol por organizar un homenaje a su hijo sin su presencia y cuestionó el trato que recibió de sus antiguos compañeros. Sus declaraciones llegaron después de la derrota por 4-1 ante Dinamarca, resultado que aseguró haber celebrado.

El reconocimiento se realizó el pasado 14 de noviembre en Braga, durante el partido de la UEFA Nations League. Los jugadores portugueses saltaron al campo con camisetas en homenaje al histórico dorsal 7, mientras que la afición dedicó una ovación a Cristiano en el séptimo minuto. Sin embargo, el ex capitán no estuvo presente en la ceremonia.

Aveiro aseguró que su hijo se sintió decepcionado por la organización del reconocimiento. “Claro que se quedó triste. Lo engañaron y yo también estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él y no sin su presencia”, afirmó.

La madre del delantero también cuestionó la actitud de los futbolistas que compartieron vestuario con Cristiano durante sus últimos años como internacional. “Sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros”, declaró.

Aveiro adelantó que el Sporting de Portugal, equipo en el que su hijo comenzó su carrera profesional, será escenario de otro reconocimiento. “Nuestro homenaje va a ser aquí, en el Sporting. Aquí sí le dan valor”, señaló durante su visita al Estadio José Alvalade.

Su inconformidad también alcanzó al resultado deportivo. Al ser cuestionada sobre la goleada que Dinamarca le propinó a Portugal, la madre del cinco veces ganador del Balón de Oro reconoció que recibió con satisfacción el marcador. “Fue una derrota y estuvo bien merecida; me alegré”, expresó.

Las críticas se producen después de que Cristiano Ronaldo anunciara su retiro internacional el pasado 5 de noviembre, tras una trayectoria de más de dos décadas con Portugal, en la que disputó 234 partidos y marcó 146 goles, además de conquistar la Eurocopa de 2016.

Jorge Jesus responde a las críticas de la madre de Cristiano Ronaldo

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, fue cuestionado sobre las declaraciones de Aveiro y evitó confrontarla. En entrevista con Sport TV, el entrenador aseguró que comprende su reacción y destacó el vínculo que mantiene con el entorno familiar del delantero.

“¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? La madre de Cristiano Ronaldo es una mujer a la que respeto mucho. Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones”, explicó el técnico portugués.

Jesus insistió en que las palabras de Aveiro deben entenderse desde su papel como madre y descartó que sus críticas representen un problema para el funcionamiento de la selección. “Una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos”, añadió.

El entrenador, quien trabajó con Cristiano durante su etapa en el Al Nassr, también reconoció la importancia del delantero para el fútbol portugués, aunque aseguró que el equipo debe continuar su proceso sin él.

“Cristiano es una leyenda de Portugal. Trabajé con él un año en el Al Nassr, sé lo que es. Es una realidad que todos nosotros sabemos y estamos preparados para avanzar sin él”, afirmó.

Portugal buscará recuperarse de la derrota ante Dinamarca este martes 17 de noviembre, cuando visite a Gales en su siguiente compromiso de la UEFA Nations League. El conjunto portugués mantiene el liderato de su grupo pese a haber perdido su paso perfecto en la competición.