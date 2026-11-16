En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos para el juego entre América de Cali e Internacional de Bogotá.

América vs Internacional de Bogotá, previa | Claro Sports

Se definen los finalistas de la Copa BetPlay Dimayro 2026. América de Cali recibe en su casa, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, al Internacional de Bogotá por el partido de vuelta de la semifinales del torneo que reúne a los equipos de la Primera y Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.

En el primer juego, los ‘escarlatas’ se hicieron fuerte en condición de visitante y triunfaron por dos goles a uno. Así mismo, Dewar Victoria del equipo capitalino, no podrá ser parte del partido de vuelta por haber sido expulsado en el Estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá.

Posible alineación de América de Cali para la semifinal de la Copa BetPlay 2026

Así formaría América: Jean Fernandes; Cristian Tovar, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Mateo Castillo; Josen Escobar, Rafael Carrascal, José Cavadía; Edson Tortolero, Tomás Ángel y Tilman Palcios. DT: David González.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para la semifinal de la Copa BetPlay 2026

Así formaría Inter Bogotá: Wuílker Faríñez; Miguel Amaya, Carlos Vivas, Agustín Irazoque; Ronaldo Julio, Larry Vásquez, Rubén Manjarrés, Miguel Pernía; Facundo Boné, Diego Duarte y Cristian Dájome. DT: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver a América vs Internacional de Bogotá por la Copa BetPlay Dimayor 2026?

Este duelo, válido por la semifinal de vuelta copera, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará toda la actualidad en detalle de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

Últimos cinco partidos de América de Cali

14.11.2026 | Deportivo Pereira 0-2 América de Cali.

10.11.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 América de Cali.

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali.

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali.

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza.

MÁS INFORMACIÓN: Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Once Caldas por Copa BetPlay Dimayor 2026

Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá

13.11.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe.

10.11.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 América.

06.11.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá.

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín.

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.

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