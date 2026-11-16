Entrevista exclusiva con la ciclista mexicana, quien recibirá el premio junto a Kenia Lechuga y Erik Portillo, aunque se enfoca en tener mejores resultados en 2027

Yareli Acevedo, en exclusiva para Claro Sports | @COM_Mexico

Yareli Acevedo, una de las dos ciclistas mexicanas campeonas mundiales de la historia, junto con Nancy Contreras, recibirá en los próximos días el Premio Nacional de Deportes 2026, en la categoría no profesional, que comparte con Kenia Lechuga y Erik Portillo, en una de las decisiones más difíciles de los últimos años.

“Yo sabía que iba a estar muy reñido y no sabía si estaba esta posibilidad de empate”, declaró Yareli en entrevista para Claro Sports. “Hay competidores muy buenos. Kenya había sido campeona Mundial, hizo un boom en el remo, y sabía que también había ganado Copas del Mundo, Centroamericanos, casi teníamos el mismo número de medallas. Erik había competido en dos Mundiales, había hecho carrera en competencias muy exclusivas. Sabía que iba a estar reñido y dije ‘pues si no se da, tengo que echarle ganas más el siguiente año’, pero gracias a Dios se dio”.

Su entrenador, Edmundo Alpízar Basurto, fue distinguido también como ganador del Premio Nacional de Deportes en esa modalidad. El entrenador en jefe de ciclismo y presidente de la Asociación de Ciclismo de la UNAM, es parte fundamental en el éxito de Yareli en este deporte.

“Para mí el mejor entrenador de México y uno de los mejores del mundo. Hizo ya dos campeonas mundiales. En una gran persona, muy sabio, tiene 72 años y sigue trabajando con mucha entrega. Es muy observador y hemos hecho muy buena mancuerna, estoy muy agradecida con él”.

La enfermedad que le costó el Mundial

Yareli, como número 1 del ranking mundial de ciclismo de pista en pruebas de resistencia, ganó este año dos medallas de oro en el Summer Slam 2026 en la sede olímpica de Carson, California; en el Campeonato Panamericano de Pista logró dos preseas de oro y una de plata; cuatro medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo y cuatro preseas en Copas del Mundo. Una temporada muy completa, pero acepta no estar conforme con el cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Shanghái, donde tenía el sueño de refrendar su título en el inicio del ciclo olímpico.

“Estando allá, me enfermé. No lo dije porque no quería justificarme de que por eso tuve un mal resultado. No acepto el lugar en el que quedé. No es un mal lugar, pero no era lo que yo quería ni lo que mi entrenador esperaba. Ha sido difícil, estas semanas decidí tomar mi descanso, desconectarme, recargar energías porque se viene un 2027 más pesado. Ha sido difícil poder dar la vuelta a la página, porque yo esperaba más, sabíamos que se podía hacer muchísimo más. Al final así es el deporte, hay que aceptarlo a veces arriba, a veces abajo. Por ahí bien dicen que lo difícil no es llegar, hay que mantenerse, ya llegamos y seguimos entre las mejores del mundo”, apuntó la pedalista representante de la UNAM.

Yareli dijo que aunque le quedó esa espinita clavada en el Campeonato Mundial de Shanghái, califica de muy bueno este año 2026: “Termino en el tercer lugar del ranking mundial, creo que debería sentirme orgullosa por eso también. Muchas cosas positivas de rescatar de este campeonato mundial es que hicimos muy buenos puntos olímpicos rumbo a la clasificación de Los Angeles. Me mantengo tranquila, porque sé que todavía hay muchas áreas de oportunidad donde yo puedo mejorar y estamos a año y medio de Juegos Olímpicos”.

Las competencias para Yareli Acevedo en 2027

Para 2027, tiene previsto competir en el Campeonato Nacional de Pista, del 26 al 31 de enero en Xalapa, Veracruz; el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista, del 16 al 21 de febrero en Lima, Perú. Las Copas del Mundo de Milton, Canadá, del 2 al 4 de abril; Hong Kong, del 23 al 25 de abril, y una sede en China aún por confirmar, del 30 de abril al 2 de mayo; Juegos Panamericanos 2027, del 23 de julio al 8 de agosto, además del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2027, del 26 al 30 de agosto, en el Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines, en Francia.

“Con ansias y con mucha motivación empiezo ya en mi pretemporada 2027, tratando de hacer todo muy bien, aprendiendo sobre todo de los errores, aprendiendo de las grandes deportistas”, concluyó.