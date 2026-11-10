¿Quién les dio la primera oportunidad? Los clubes detrás del Tri de Rafael Márquez

La convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica revela el peso de las canteras, la Copa MX y la Liga de Expansión en la formación del Tri

¿Qué equipos debutaron a los 28 convocados por Rafa Márquez? | Claro Sports.

Detrás de los 28 futbolistas convocados por Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League hay historias que nacieron en fuerzas básicas, continuaron en divisiones inferiores y encontraron una oportunidad en el máximo circuito, algunas veces con el mismo club y otras lejos del equipo donde comenzó su formación.

Si bien, hay un club que aparece con mayor presencia, es importante señalar que no todos los jugadores convocados pasaron por el mismo proceso hasta alcanzar su debut profesional. Por eso, en la búsqueda para encontrar el equipo que debutó a más jugadores del actual Tricolor, se tiene que analizar tres grandes momentos en la carrera de cada convocado: fuerzas básicas, primer encuentro oficial de categoría mayor en cualquier torneo o división que no sea Primera División y, por supuesto, su debut en el máximo circuito de cualquier país.

Chivas aparece como la institución con mayor presencia en dos de las tres etapas analizadas: formó a seis seleccionados y debutó a cinco en Primera División. Sin embargo, el Tapatío, su filial, también ostenta una gran importancia pues permitió a cuatro integrantes de la convocatoria disputar sus primeros partidos oficiales en una competencia de categoría mayor, antes de alcanzar la Liga MX. Con todo el contexto anterior, presentamos una radiografía de todos los equipos que han contribuido a la formación de la actual Selección Mexicana.

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Chivas lidera la formación de jugadores

El Guadalajara ocupa el primer lugar en la formación de futbolistas de esta convocatoria, con seis integrantes que desarrollaron la mayor parte de sus fuerzas básicas en la institución rojiblanca. La cifra representa el 21.4% de los 28 jugadores seleccionados por Rafael Márquez:

Raúl ‘Tala’ Rangel

Jesús Orozco Chiquete

Diego Campillo

Mateo Chávez

Santiago Sandoval

Armando ‘Hormiga’ González.

El proceso de formación del Rebaño puede observarse en distintas generaciones. Raúl Rangel se incorporó al Guadalajara en 2015 y recorrió categorías inferiores antes de integrarse al Tapatío. Mateo Chávez llegó a las fuerzas básicas desde los nueve años y avanzó hasta convertirse en futbolista del primer equipo, mientras que Armando González y Diego Campillo también tuvieron participación en el proyecto de desarrollo que conecta a las categorías juveniles con la Liga de Expansión.

Pachuca ocupa el segundo lugar de este recuento con tres futbolistas: Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Armando León. Los dos primeros consiguieron debutar en Primera División con los Tuzos, mientras que León continuó su desarrollo en otras instituciones antes de recibir la oportunidad de jugar en Liga MX con los Esmeraldas. El delantero del NK Osijek de Croacia constituye uno de los ejemplos en los que el club de formación no coincide con el del debut en el máximo circuito.

Detrás aparecen Monterrey, Pumas, Cruz Azul y Toluca, con dos futbolistas cada uno, de acuerdo con el criterio de formación utilizado. Rayados desarrolló a César Montes y Jesús ‘Tecatito’ Corona; Pumas participó en la formación de Jesús Gallardo y Erik Lira; Cruz Azul hizo lo propio con Rodrigo Huescas y Santiago Gimenez; mientras que Toluca trabajó en sus inferiores con Alexis Vega e Isaías Violante.

Chivas, tiene la mejor formación de jugadores. | Claro Sports

Sin embargo, el desarrollo de los seleccionados también tiene antecedentes fuera de México. Álvaro Fidalgo pasó por distintas academias españolas, incluida La Fábrica del Real Madrid; Álex Padilla completó su proceso juvenil en el fútbol vasco; y Obed Vargas dio el salto desde Alaska hacia la estructura formativa de Seattle Sounders. Sus recorridos muestran que el origen deportivo de los integrantes del Tri no se limita a los clubes de la Liga MX.

La clasificación permite identificar a las instituciones que participaron en el desarrollo de los convocados, aunque haber formado a un futbolista no significa necesariamente haberle otorgado su primer partido profesional. Esta diferencia resulta fundamental para comprender el segundo apartado.

Tapatío, la Liga Expansión MX y la Copa MX, escenarios clave para el debut

Esta segunda parte analiza una etapa que suele quedar fuera de las estadísticas sobre jugadores surgidos de una cantera: el primer partido oficial . Para este apartado se consideran encuentros de Copa MX, Ascenso MX, Liga de Expansión, torneos internacionales y divisiones inferiores con participación de equipos sénior, siempre que el futbolista todavía no hubiera debutado en una liga de Primera División.

Bajo ese criterio, Tapatío aparece como el club con mayor número de estrenos previos al máximo circuito, con cuatro jugadores: Raúl Rangel, Diego Campillo, Mateo Chávez y Armando González. Los cuatro representan el 14.3% de los convocados y comparten un elemento: comenzaron su desarrollo en la cantera de Chivas, pero encontraron sus primeros minutos de categoría mayor con la filial rojiblanca.

El guardameta Raúl Rangel y el defensor Diego Campillo debutaron con Tapatío durante el Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión. Armando González también recibió su primera oportunidad en ese torneo, mientras que Mateo Chávez hizo su presentación en septiembre de 2022, frente a Venados. Su participación en la categoría de plata les permitió competir contra futbolistas de mayor experiencia antes de incorporarse a Primera División.

La diferencia entre formar y debutar jugadores adquiere relevancia en este punto. Chivas es la institución responsable de las fuerzas básicas de esos cuatro seleccionados, pero Tapatío fue el equipo que los utilizó por primera vez en una competencia oficial de categoría mayor. Por ello, ambos clubes aparecen por separado en la investigación, aunque pertenecen a la misma estructura deportiva.

Antes de la Liga de Expansión, la Copa MX funcionó como una de las principales vías para que los jóvenes encontraran sus primeras oportunidades profesionales. César Montes jugó su primer encuentro oficial con Monterrey frente a Correcaminos en julio de 2015; Kevin Álvarez tuvo su estreno con Pachuca ante Atlético de San Luis en enero de 2018; e Israel Reyes apareció por primera vez con Atlas frente a Pachuca en julio de 2019.

Santiago Gimenez también comenzó su carrera profesional en Copa MX, cuando Cruz Azul enfrentó a Tigres el 2 de agosto de 2017, dos años antes de su presentación en la Liga MX. Rodrigo Huescas siguió otra ruta dentro de La Máquina: su primer partido oficial con el equipo mayor fue en la Liga de Campeones de Concacaf ante Arcahaie, en abril de 2021, antes de recibir minutos en el campeonato mexicano.

El caso de Roberto Alvarado es uno de los más representativos de esta segunda etapa. El Piojo debutó con Celaya a los 15 años, en un partido de Copa MX contra Estudiantes Tecos el 25 de septiembre de 2013. Después acumuló experiencia en el Ascenso MX y fue hasta enero de 2017 cuando Pachuca le dio su primera oportunidad en el máximo circuito. Algo similar ocurrió con Johan Vásquez, quien inició su carrera profesional con Cimarrones de Sonora en el Ascenso MX durante 2017, antes de llegar a Monterrey. Julián Quiñones tuvo sus primeros minutos oficiales con Venados en Copa MX, en enero de 2016, y marcó dos goles frente a Cruz Azul antes de regresar a Tigres para debutar en Primera.

También existen trayectorias menos lineales. Erik Lira se formó en Pumas, pero su primer partido profesional ocurrió con Necaxa en la Copa MX de 2018, antes de regresar a Universidad para estrenarse en Liga MX, mientras que Luis Romo tuvo actividad con Querétaro Premier en la antigua Segunda División.

No todos los futbolistas, sin embargo, necesitaron competir en una división inferior. Gilberto Mora, Jesús Orozco Chiquete y Santiago Sandoval debutaron directamente en Primera División, sin que exista un partido oficial previo acreditado en una competición de categoría mayor. En los dos últimos casos, sus participaciones posteriores con Tapatío no deben confundirse con el estreno profesional.

La segunda clasificación demuestra que la Liga de Expansión, el antiguo Ascenso MX, la Copa MX y los equipos filiales también forman parte de la historia de los jugadores que llegan a la Selección Mexicana. Su contribución no siempre aparece en los registros de debutantes del máximo circuito, pero sí en las primeras experiencias competitivas de los convocados.

Chivas lidera a los clubes que debutaron a más jugadores de la Selección Mexicana en Primera División

El tercer bloque permite identificar qué instituciones ofrecieron a los seleccionados sus primeros minutos en una liga de máxima categoría. Chivas vuelve a encabezar la clasificación, ahora con cinco futbolistas: Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete, Mateo Chávez, Santiago Sandoval y Armando González. La cifra equivale al 17.9% de la convocatoria.

La diferencia entre los seis jugadores formados por Guadalajara y los cinco debutados en Primera División tiene un protagonista: Diego Campillo. El defensor realizó sus fuerzas básicas con Chivas, disputó sus primeros encuentros oficiales con Tapatío, pero encontró en FC Juárez la oportunidad de estrenarse en Liga MX. Su debut ocurrió el 25 de agosto de 2023 frente a Pumas, partido en el que también consiguió una anotación.

Monterrey y Pachuca comparten el segundo puesto de la clasificación con tres futbolistas cada uno. Los Rayados hicieron debutar en Primera a César Montes, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Johan Vásquez, mientras que los Tuzos dieron sus primeros minutos en el máximo circuito a Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Roberto Alvarado.

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Las diferencias entre ambos grupos también resultan importantes. Montes y Tecatito llegaron al primer equipo desde la estructura juvenil de Monterrey, pero Johan Vásquez ya tenía experiencia en el Ascenso MX cuando recibió su oportunidad con los regiomontanos. Algo similar sucedió en Pachuca: Erick Sánchez y Kevin Álvarez pertenecían a su cantera, mientras que Roberto Alvarado llegó después de comenzar su carrera profesional con Celaya.

Pumas, Cruz Azul, Toluca y León aparecen en el siguiente escalón, con dos jugadores debutados en Primera División por institución. Universidad abrió las puertas del máximo circuito a Jesús Gallardo y Erik Lira; Cruz Azul hizo lo propio con Rodrigo Huescas y Santiago Gimenez; Toluca presentó a Alexis Vega e Isaías Violante; y León permitió los estrenos de Óscar García y Armando León.

Clubes que debutaron a los 28 convocados del Tricolor. | Claro Sports.

Los demás futbolistas distribuyen sus debuts entre distintas instituciones. Atlas hizo debutar a Israel Reyes; Tijuana, a Gilberto Mora; Querétaro, a Luis Romo; América, a Álvaro Fidalgo; Mazatlán, a Andrés Montaño; FC Juárez, a Diego Campillo; y Tigres, a Julián Quiñones. En estos casos se encuentran algunos de los recorridos que mejor explican la diferencia entre pertenecer a una cantera y recibir una oportunidad en Primera División.

El análisis también debe considerar que 26 de los 28 convocados debutaron en una liga de máxima categoría con clubes mexicanos. Las dos excepciones son Álex Padilla, quien se presentó con Athletic Club en LaLiga de España el 15 de agosto de 2024, y Obed Vargas, cuyo primer encuentro en la MLS ocurrió con Seattle Sounders el 22 de julio de 2021.

Las tres clasificaciones colocan al Guadalajara como una de las instituciones centrales en el origen deportivo de esta convocatoria, pero también muestran que el mérito de desarrollar a un seleccionado puede estar repartido entre varios clubes. Algunos participaron en su formación, otros les permitieron competir por primera vez contra futbolistas profesionales y otros finalmente apostaron por ellos en Primera División.

La lista de Rafael Márquez refleja, por tanto, una red de instituciones que va mucho más allá de los equipos donde actualmente juegan los seleccionados. Chivas encabeza dos de las tres etapas, Tapatío destaca en los primeros partidos oficiales y clubes como Celaya, Cimarrones, Venados y Necaxa aparecen en el inicio de carreras que terminaron por alcanzar la Selección Mexicana.