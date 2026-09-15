Ignacio Hierro confía en el proyecto de Rafa Márquez: “Tiene una idea clara y la materia prima para ejecutarla” 

El exseleccionado mexicano pidió paciencia y respaldo para el nuevo proceso del Tri rumbo al próximo Mundial

Rafael Márquez comienza una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. El cinco veces mundialista toma ahora el control del equipo nacional con el objetivo de construir el camino hacia la siguiente Copa del Mundo.

Su llegada también representa una apuesta por darle continuidad al trabajo realizado en los últimos años. Márquez armó un cuerpo técnico con perfiles como Juanma Lillo y Andrés Guardado y ha señalado desde sus primeros días que pretende ampliar su influencia hacia las fuerzas básicas y mantener una comunicación constante con los clubes.

Ignacio Hierro, exseleccionado nacional y quien tuvo la oportunidad de trabajar con Márquez, respaldó su nombramiento en entrevista exclusiva con Peloteando, aunque advirtió sobre la exigencia que acompaña al puesto desde el primer momento.

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“Es una silla muy caliente e inmediatamente vamos a querer que se den resultados mejores a lo que se venía haciendo. Rafa necesita tiempo, necesita el apoyo de todos y necesitamos que esta estructura y todos los que estemos involucrados en el fútbol sepamos que lo más importante para México es que le vaya bien a la Selección… En la figura de Rafa tenemos a uno de los máximos jugadores de México, tiene la experiencia de haber dirigido al Barcelona B. Tiene una idea clara, tiene la materia prima para hacerlo.

Hierro consideró acertada la decisión de colocar a Márquez al frente del equipo después de su etapa junto a Aguirre y destacó las características que puede trasladar ahora desde el banquillo.

“Me parece una excelente designación. Es un tipo que tiene el liderazgo, el conocimiento, la sangre para poder llevar a la Selección Nacional. Se le da continuidad a un proceso. Si nos vamos a unos meses atrás, las expectativas en la Selección y la conexión de la afición se revirtió completamente, se vivió una conexión tremenda. Lástima que no se consiguió ganar ese partido contra Inglaterra, pero la designación de Rafa me parece una decisión muy acertada. Lo que hoy se necesita es el apoyo y la paciencia”.

Ignacio Hierro confía en la visión de Rafa Márquez

El nuevo seleccionador ya ha adelantado que su proyecto no estará limitado únicamente al primer equipo. Entre sus objetivos aparece la intención de involucrarse en los procesos formativos y trabajar de manera más cercana con los clubes para fortalecer el desarrollo de los futbolistas mexicanos.

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Hierro considera que esa visión puede convertirse en una de las fortalezas del nuevo ciclo y recordó su experiencia trabajando directamente con Márquez.

“Yo tuve la oportunidad de trabajar con Rafa y esta visión que él tiene del futuro del fútbol mexicano es la correcta. hoy nos toca, además de ilusionarnos, apoyarlo. espero que se le dé el tiempo y se le den las formas y los resultados, porque al final son importantes los resultados para que Rafa tenga un buen camino hacia el próximo Mundial, que no va a ser nada sencillo, la eliminatoria va a ser muy compleja y necesitamos de todos para poder estar en el próximo torneo”.

El respaldo del fútbol mexicano, clave para el proceso

Márquez también tendrá que gestionar un grupo en el que pueden convivir futbolistas consolidados con una nueva generación que busca ganar espacio en la Selección. El propio entrenador ha asegurado que la edad no será un criterio definitivo y que las convocatorias dependerán principalmente del rendimiento.

Para Hierro, la experiencia adquirida por Márquez junto a Javier Aguirre puede ayudarle en ese aspecto, aunque considera que uno de los grandes desafíos estará fuera del vestidor.

“Es una gran oportunidad para estos jugadores jóvenes de tener a Rafa de líder, eso es fundamental. Su cuerpo técnico es muy capaz. Una de las principales virtudes del Vasco es el manejo de grupo, es capaz de tener a todos contentos, los que juegan y los que no juegan. Rafa tuvo la oportunidad de trabajar con él como jugador en distintos procesos y ahora también como parte de su cuerpo técnico, así que creo que el manejo de grupo no será un problema”.

“Veo más en el apoyo de los directivos y del fútbol mexicano, de la liga, con respecto a la Selección; creo que será fundamental para todos, porque al final no es solo Rafa Márquez ni solo la Selección, sino que el fútbol mexicano tenga oportunidad de trascender a nivel internacional”.

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