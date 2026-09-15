Rafael Márquez visita el entrenamiento del América previo a su primera convocatoria con Selección Mexicana

El técnico de la Selección Nacional acudió al entrenamiento de las Águilas acompañado por Andrés Guardado y más parte de su cuerpo técnico

Rafael Márquez visitó este martes las instalaciones de Coapa para observar el entrenamiento del América, como parte del seguimiento que realiza previo a su primera convocatoria como técnico de la Selección Mexicana. El estratega nacional estuvo acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Andrés Guardado y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros.

La presencia del exfutbolista mexicano ocurrió durante una semana importante para el conjunto azulcrema, que viene de disputar el Clásico Joven ante Cruz Azul y se prepara para enfrentar el Clásico Nacional frente a Chivas. Durante su visita, Márquez siguió la práctica dirigida por Guillermo Almada y tuvo contacto con algunos jugadores del plantel.

El cuerpo técnico del Tricolor trabaja en la elaboración de la primera lista de convocados de Márquez, la cual se espera sea anunciada en los próximos días, previo a la Fecha FIFA de finales de septiembre. El debut del nuevo entrenador de México está programado para el 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore.

De acuerdo a nuestro reportero, Joel Morales, entre los futbolistas del América que aparecen como opciones para integrar la convocatoria destacan Israel Reyes, Erick Sánchez y Kevin Álvarez. El primer mencionado sería uno de los jugadores que continúa dentro del seguimiento del cuerpo técnico nacional después de su participación en el proceso anterior.

Además de Reyes, el mediocampista Erick Sánchez también aparece como una alternativa para la Selección Mexicana, mientras que Kevin Álvarez es otro futbolista observado por su posición como lateral. Otro nombre en el radar era el de Dagoberto Espinoza, sin embargo sufrió una lesión durante el Clásico Joven.

Durante la visita, la mayoría de los elementos del América se acercaron a saludar a Márquez, leyenda del balompié de México por su trayectoria como futbolista en clubes de Europa y con la Selección Nacional de México. Ahora, el exdefensa analiza a los jugadores que podrían formar parte de su primera convocatoria oficial.

Para el primer partido de la era Márquez frente a Colombia, la Selección Mexicana estableció que podrá convocar a un máximo de dos futbolistas por club de la Liga MX. Esta condición será considerada por el cuerpo técnico al momento de definir la lista de jugadores que estarán disponibles para el encuentro en territorio estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN: Rafa Márquez y los nombres que podrían sorprender en su primera convocatoria

México vs Colombia: ¿Cuándo se juega y dónde ver el partido amistoso?

El México vs Colombia se jugará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El encuentro podrá seguirse en vivo y en directo por Claro Sports, como parte de un acuerdo no exclusivo que contempla derechos para televisión de paga y distribución en plataformas digitales.

La transmisión del partido estará disponible únicamente para usuarios en México que sean miembros de Claro Sports Premium. Los aficionados podrán acceder al contenido mediante una membresía mensual en YouTube. La membresía de Claro Sports Premium en YouTube tiene un precio de 59 pesos mexicanos al mes e incluye las transmisiones sin anuncios y el canal lineal de Claro Sports.

Te puede interesar: