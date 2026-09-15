Alberto Gamero, con la necesidad de reinventar la lateral derecha de Millonarios: ¿Juan Guillermo Cuadrado es el llamado a hacerlo?

La versatilidad de Juan Guillermo Cuadrado será clave para Alberto Gamero ante lo que sucede con sus laterales derechos.

Alberto Gamero junto a sus asistentes técnicos | Vizzor Image

Falta poco para que Juan Guillermo Cuadrado haga su debut con Millonarios, equipo que lo fichó en la ventana de jugadores libres del mercado del fútbol colombiano. Restan solo pequeños detalles para que el entrenador Alberto Gamero lo pueda usar en sus planificaciones y que comience a aportar toda la experiencia que tiene.

El nacido en Necoclí tiene una ventaja importante y es que posee una polifuncionalidad que le permite jugar en varias posiciones. A lo largo de su carrera se le ha visto dentro del terreno de juego como lateral, extremo e inclusive como mediocentro en línea de tres. Eso le da opciones al DT samario de encontrarle un rol en cualquiera de esas zonas.

Si bien el entrenador de Millonarios ha manifestado que le gustaría ponerlo en la zona ofensiva, hay un tema con los laterales que podría cambiar sus planes y hacer que lo ponga en defensa. Recordemos que Jhomier Guerrero está lesionado y es probable que se pierda lo que queda de semestre, mientras que Samuel Martín es baja por unos días por el codazo que le pegaron en Cúcuta.

Ante esa problemática, una opción viable para Alberto es poner a Cuadrado como lateral, teniendo en cuenta que está haciendo línea de cuatro en su esquema y que sabe hacerlo. Eso sí, en el momento que Martín regrese, que podría ser el fin de semana contra Boyacá Chicó, Juan Guillermo en el papel debería seguir jugando por esa misma zona.

¿Mejor como extremo?

Con la vuelta del ‘profe’ Gamero volvió la figura del extremo, contrario a lo que hacía Fabián Bustos, quien usaba carrileros. Francisco Chaverra por lo general es quien va por derecha, aunque también lo puede hacer por el otro costado. Es ahí donde debe analizar ‘Tito’ qué le beneficia más, un Cuadrado algo más retrasado o tirado un poco más al ataque, aunque seguramente respaldando en defensa al lateral.

Es clave tener claro que lo de Martín no es largo como lo es el caso de Guerrero, lo que pude llevar a que Gamero lo siga usando a él y ponga en otra posición a Juan Guillermo. Seguramente eso lo definirá de aquí al sábado, que es el día en el que se medirá Millonarios contra Boyacá Chicó.

Se estima que este miércoles 16 de septiembre sea la primera sesión de entrenamiento del futbolista con el resto del plantel, una vez supere exámenes médicos para finiquitar su vinculación. Sin duda hay expectativa por saber cómo va a influir la experiencia de un hombre como Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios, equipo que necesita volver a ser protagonista en el rentado local.

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