Rafa Márquez y los nombres que podrían sorprender en su primera convocatoria

Presentamos un pequeño listado de jugadores jóvenes que podrían aparecer en el llamado del estratega de la Selección Mexicana

Rafa Márquez tiene varios jugadores para experimentar. | Claro Sports.

La primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana comenzará a definir el rumbo de un nuevo proceso. Más allá de mantener una base con jugadores consolidados, el estratega tendrá la oportunidad de enviar su primer mensaje con nombres que representen una renovación generacional.

El nuevo técnico del Tri conoce de cerca el desarrollo de jóvenes talentos, pero su primera lista también podría estar marcada por el rendimiento inmediato de futbolistas que atraviesan un buen momento dentro de la Liga MX.

Con cuatro partidos amistosos en puerta ante rivales como Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, Márquez tendrá poco margen para experimentar, pero sí contará con la oportunidad de observar nuevos perfiles que puedan competir por un lugar en el equipo mexicano de cara a las competencias del próximo año y para comenzar a ganarse un lugar y la confianza del nuevo entrenador con miras al 2030.

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Santiago Sandoval: el juvenil que se ha ganado una oportunidad en el Tri

Santiago Sandoval lideró la goleada de Chivas | Imago7

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en el inicio del Apertura 2026 es Santiago Sandoval. El atacante de Chivas se convirtió en una de las piezas importantes del equipo dirigido por Gabriel Milito y sus números lo colocan como una de las apariciones más llamativas del torneo.

Sandoval ha disputado cinco partidos de siete posibles, cuatro de ellos como titular. En 305 minutos de actividad, suma tres goles, incluido un doblete ante Pumas, sin registrar tarjetas amarillas, ni expulsiones.

Su irrupción llegó durante el Premundial sub 20 después de un destacado proceso con selecciones juveniles. Ahora, con minutos en Primera División, podría ser una de las apuestas de Rafael Márquez para ampliar el universo de extremos mexicanos.

Hugo Camberos: talento y desequilibrio a disposición de Márquez

El plan de Hugo Camberos: consolidarse, levantar un título y emigrar. Imago 7

Otro futbolista rojiblanco que aparece como candidato es Hugo Camberos, quien desde hace tiempo es considerado una de las grandes apariciones de la cantera de Guadalajara.

El extremo ha participado en cinco partidos del Apertura 2026 y todos como titular, acumulando 318 minutos. Aunque todavía no registra goles, su aporte ofensivo y capacidad para generar peligro desde las bandas lo mantienen como una opción interesante.

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Además, Camberos tuvo un papel destacado en el último Premundial sub 20 junto a Santiago Sandoval, una generación que Rafael Márquez conoce de cerca y que podría comenzar a alimentar al combinado mayor. Su perfil encaja con la idea de buscar futbolistas jóvenes, con velocidad y capacidad para competir en escenarios internacionales.

Iván Tona: el mediocampista que se convirtió en líder de Xolos

Iván Tona, un posible convocado por Márquez. | Imago7.

Dentro de los jugadores que no tuvieron protagonismo en el proceso anterior, Iván Tona aparece como una alternativa por regularidad y rendimiento.

El mediocampista de Tijuana se convirtió en uno de los futbolistas más utilizados por Xolos en el Apertura 2026. Con el número 8 en la espalda, ha disputado siete partidos, todos como titular, con 620 minutos de 630 posibles. Aunque todavía no registra goles ni asistencias en el torneo, su trabajo en la recuperación, distribución y equilibrio del mediocampo podría llamar la atención de Rafael Márquez.

A sus 26 años, representa un perfil diferente al de los jóvenes: un jugador en edad competitiva que atraviesa un momento importante y que podría darle profundidad a una zona donde México busca alternativas.

Jesús Alejandro Gómez: una opción para renovar la defensa mexicana

El Pue formó parte de la prelista del Vasco Aguirre para el Mundial. | Imago7

La defensa es una de las posiciones donde Rafael Márquez podría comenzar a observar nuevos nombres y uno de ellos es Jesús Alejandro Gómez, mejor conocido como ‘Pue’.

El central de Xolos tiene 24 años, nació en Hermosillo, Sonora, y forma parte del equipo fronterizo desde el Clausura 2024. Su trayectoria incluye una etapa en Europa con el Boavista de Portugal antes de regresar a México.

Luego de formar parte de los sparrings de cara al Mundial 2026, para el Apertura 2026 ha disputado siete partidos completos, con 630 minutos jugados, sin goles, autogoles, tarjetas amarillas ni expulsiones.

Su capacidad defensiva y experiencia previa en el extranjero lo convierten en una alternativa para una selección mexicana que necesita competencia en la zona central de la defensa.

Alí Ávila: el goleador mexicano que busca dejar de ser olvidado

El delantero sinaloense ha marcado goles para Gallos | Imago7

Uno de los casos más interesantes es el de Alí Ávila, delantero de Querétaro que ha levantado la mano con goles, aunque la posición de centro delantero es, actualmente, una de las más peleadas en el Tricolor.

El atacante suma en el Apertura 2026 siete partidos como titular, 629 minutos disputados y tres goles, además de dos tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

Ávila ya había tenido números importantes antes del Mundial 2026. En la temporada pasada marcó 11 goles entre Apertura 2025 y Clausura 2026, superando los registros de otros delanteros mexicanos considerados para el proceso nacional.

Formado en Monterrey y con experiencia como jugador de apoyo del Tri durante Qatar 2022, el delantero de 22 años aparece como una alternativa ante la necesidad de encontrar competencia para la posición de centro delantero.

Juan Carlos ‘Mono’ Martínez: el juvenil que rompió una barrera histórica

Los Gallos apostaron por el joven atacante | @monomartinez

El nombre más inesperado de la lista es el de Juan Carlos ‘Mono’ Martínez, futbolista de Querétaro que hizo historia al debutar en la Liga MX con apenas 16 años.

El atacante mexicoestadounidense llegó a los Gallos Blancos después de formarse en la academia de LA Galaxy y cuenta con experiencia en selecciones menores de México.

Martínez puede desempeñarse como mediapunta, extremo o delantero. En categorías juveniles con el Tri Sub-15 consiguió 10 goles en 13 partidos durante 2024, mientras que posteriormente avanzó al combinado Sub-16.

Su debut ante América lo convirtió en el primer futbolista nacido en 2010 en jugar en la Liga MX y en el sexto debut más joven en la historia del campeonato mexicano.

Aunque una convocatoria inmediata al Tri Mayor sería una sorpresa, Rafael Márquez ha demostrado interés por seguir de cerca a los talentos emergentes, por lo que su evolución será uno de los puntos a observar.

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