Imanol Alguacil confía en el potencial de la Hormiga González: “Tiene un olfato diferente”

El técnico del Olympiacos y Santiago Hezze hablaron con Claro Sports sobre el presente y la adaptación del delantero mexicano

Imanol Alguacil, en exclusiva para Claro Sports | Daniel Reyes

Armando González afronta una nueva etapa apenas unas semanas después de comenzar su aventura en el fútbol europeo. El delantero mexicano pasó de estrenarse con goles bajo las órdenes de José Luis Mendilibar a tener que adaptarse a un nuevo entrenador tras la llegada de Imanol Alguacil al banquillo del Olympiacos.

El cambio llegó justo antes del inicio de la UEFA Europa League. Después de debutar con una derrota por 1-0 ante OFI Creta en la Superliga de Grecia, Alguacil tendrá este miércoles 16 de septiembre su primer partido europeo al frente del conjunto de El Pireo, que recibirá al Jagiellonia Białystok en el inicio de la fase liga.

La Hormiga llega a ese encuentro después de un inicio productivo con su nuevo equipo. El mexicano registra tres goles y dos asistencias en sus primeros seis partidos, incluyendo un doblete y una asistencia ante Volos NFC en la Copa de Grecia, aunque en el debut de Alguacil ante OFI Creta tuvo menos oportunidades y salió al minuto 67.

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Imanol Alguacil destaca el olfato goleador de La Hormiga

En entrevista exclusiva con Claro Sports, Alguacil habló sobre lo que busca cuando trabaja con futbolistas jóvenes y explicó qué ha encontrado durante sus primeros días con Armando González. “Es un chico que tiene la cabeza muy centrada, está siempre pensando en el fútbol, queriendo mejorar y eso es muy importante. Evidentemente, es un chico que en el área tiene un olfato diferente, se mueve muy bien, es un chico que trabaja mucho”, señaló el entrenador español.

Alguacil también destacó que el proceso del mexicano apenas comienza y que todavía deberá acostumbrarse a diferentes aspectos de su nueva etapa. “Se tiene que adaptar a la liga, se tiene que adaptar al equipo, al entrenador, a los jugadores, a todo. Vamos a ver si con las ganas de él, las nuestras, nuestra ayuda y la de los compañeros, hacemos que La Hormiga crezca, que estoy convencido”.

¿Qué necesita mejorar Armando González?

El entrenador del Olympiacos también fue cuestionado directamente sobre los puntos en los que González puede crecer. Alguacil evitó separar el proceso del mexicano del resto de sus futbolistas, aunque sí señaló aspectos concretos relacionados con su función como delantero centro. “No solo Hormiga, porque sea joven. Creo que todos los jugadores, sean jóvenes o sean jugadores con más experiencia, pueden mejorar y es lo que vamos a tratar”, explicó.

Uno de los puntos señalados fue la capacidad para generar espacios ante defensores de mayor tamaño y competir en el juego aéreo. “Evidentemente, Hormiga, aunque no es un jugador corpulento, tiene que aprender también a hacerse su espacio entre centrales grandes. El juego aéreo, seguramente en muchas situaciones va a estar en desventaja, pero de otra manera se tiene que generar su espacio”.

El técnico añadió que ya observa esa intención en el mexicano, aunque considera que puede desarrollarla con experiencia. “Creo que es un jugador que ya intenta hacerlo, pero seguramente con el paso del tiempo lo va a hacer mejor”.

Alguacil pide paciencia con el crecimiento de La Hormiga

Después de dirigir y desarrollar futbolistas jóvenes durante su etapa en la Real Sociedad, Alguacil tampoco quiso establecer un techo para González en el fútbol europeo. “Vamos paso a paso, porque vosotros sabéis mejor que yo que muchas veces nos hemos hecho ilusiones con jugadores jóvenes. Les hemos metido mucha presión y luego han sido incapaces de dar ese último salto”, declaró.

Para el entrenador español, una de las principales características del mexicano vuelve a estar relacionada con su disposición para trabajar. “Lo más importante es que el chico tiene la cabeza muy, muy centrada en querer mejorar y eso es lo que le va a hacer crecer”.

Santiago Hezze: “Ya ha hecho goles, está respondiendo”

La adaptación de González también ha pasado por el vestuario. Santiago Hezze, compañero del mexicano en Olympiacos, destacó la manera en la que La Hormiga se ha integrado desde su llegada al fútbol griego.

“Bien, bien. Más que los primeros partidos, es un gran chico desde el primer día. Por lo que puedo hablar con él, se nota que es una gran persona, que eso es lo más importante”, señaló el mediocampista argentino a Claro Sports.

Hezze también destacó la respuesta deportiva que ha tenido el mexicano durante sus primeras semanas. “Creo que se va a ir adaptando bien, ya ha hecho goles, creo que está respondiendo y que va por buen camino”.

La presencia de distintos futbolistas latinoamericanos también ha acompañado ese proceso dentro del vestuario de Olympiacos. “Sí, sí. Cosas de vestuario, como hay en todos los vestuarios. Obviamente no es el mismo vestuario que en Argentina, que en México, como será para La Hormiga, pero es pura adaptación para todos”, explicó Hezze.

El argentino considera que González ya ha comenzado a sentirse integrado dentro del grupo. “Creo que se va a acomodar muy bien al vestuario. Ya él creo que se siente bastante cómodo, el grupo lo recibió muy bien y él, como buena persona que es, uno lo siente. Entonces va a estar muy bien”.

La Hormiga González, ante su primera noche de Europa League

El partido ante Jagiellonia Białystok abrirá una nueva etapa para Olympiacos y para Armando González. Será el segundo encuentro de Imanol Alguacil al frente del equipo después de sustituir a José Luis Mendilibar y la primera oportunidad del nuevo proyecto para competir en la Europa League.

Para La Hormiga también representa un nuevo escenario después de un inicio en Grecia en el que ya consiguió marcar ante AE Larissa y firmó su primer doblete europeo frente a Volos NFC.

Ahora, después del cambio en el banquillo y de disputar 67 minutos ante OFI Creta en el estreno de Alguacil, el mexicano llega al inicio de la Europa League con tres goles y dos asistencias, mientras comienza el proceso de adaptación que tanto su entrenador como sus compañeros consideran fundamental durante sus primeros meses en Europa.

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