Liga BetPlay 2026-II: Listos los ocho clasificados a los cuadrangulares
La tabla de posiciones terminó igual a como comenzó en esta fecha 19 que estuvo de infarto, sobre todo, en los minutos finales.
La Liga BetPlay Dimayor 2026-II definió a los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, después de la última jornada de la fase regular del fútbol colombiano. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas son los clubes que continúan en la lucha por el título.
Atlético Nacional terminó como líder con 40 puntos, seguido por América de Cali con 36 unidades. Ambos serán cabezas de serie en el sorteo de los cuadrangulares, que se realizará para definir los dos grupos de la siguiente fase.
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¿Cuáles son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?
Estos son los equipos que avanzaron a la fase semifinal, ordenados según su posición en la tabla de clasificación:
- Atlético Nacional – 40 puntos
- América de Cali – 36 puntos
- Deportivo Cali – 35 puntos
- Independiente Santa Fe – 34 puntos
- Atlético Bucaramanga – 33 puntos
- Independiente Medellín – 32 puntos
- Millonarios – 30 puntos
- Once Caldas – 28 puntos
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Deportivo Cali completó los tres primeros puestos con 35 unidades, mientras que Santa Fe y Bucaramanga terminaron separados por un punto. Independiente Medellín ocupó la sexta posición y Millonarios y Once Caldas cerraron la lista de clasificados.
¿Cómo se jugarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay?
Los ocho clasificados se dividirán en dos grupos de cuatro equipos (A y B). Atlético Nacional y América de Cali serán las cabezas de serie, mientras que los otros seis clubes conocerán su ubicación mediante el sorteo.
Cada equipo disputará seis partidos, enfrentando dos veces a cada rival de su grupo, una como local y otra como visitante.
Los ganadores de los grupos A y B avanzarán a la final de la Liga BetPlay 2026-II, donde se definirá al campeón del segundo semestre del fútbol colombiano. El sorteo de los cuadrangulares determinará los enfrentamientos y el camino de los ocho clubes hacia el título.