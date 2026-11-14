Liga BetPlay 2026-II: Listos los ocho clasificados a los cuadrangulares

La tabla de posiciones terminó igual a como comenzó en esta fecha 19 que estuvo de infarto, sobre todo, en los minutos finales.



La Liga BetPlay Dimayor 2026-II definió a los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, después de la última jornada de la fase regular del fútbol colombiano. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas son los clubes que continúan en la lucha por el título.



Atlético Nacional terminó como líder con 40 puntos, seguido por América de Cali con 36 unidades. Ambos serán cabezas de serie en el sorteo de los cuadrangulares, que se realizará para definir los dos grupos de la siguiente fase.

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¿Cuáles son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?



Estos son los equipos que avanzaron a la fase semifinal, ordenados según su posición en la tabla de clasificación: