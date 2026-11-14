¡A la tribuna ante Jamaica! Los cinco jugadores que quedan fuera de la convocatoria de Rafa Márquez para la ida de la Nations League

México enfrentará a Jamaica sin Obed Vargas, Isaías Violante, Rodrigo Huescas, Armando León y Andrés Montaño

La Selección Mexicana no contará con cinco piezas | Imago7

La Selección Mexicana tendrá cinco ausencias para enfrentar a Jamaica este sábado 14 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El equipo dirigido por Rafael Márquez no contará con Obed Vargas, Isaías Violante, Rodrigo Huescas, Armando León y Andrés Montaño, quienes quedaron fuera de la convocatoria para el compromiso que se disputará en Kingston.

La decisión, obtenida por Claro Sports, reduce las alternativas del cuerpo técnico para afrontar el primer encuentro de la eliminatoria, en el que México buscará conseguir un resultado favorable antes de disputar la vuelta en Monterrey. Los cinco futbolistas no estarán disponibles para el duelo de esta noche, aunque sus ausencias no necesariamente significan que hayan quedado descartados para el segundo compromiso de la serie.

Entre los nombres que no tendrán participación destaca Obed Vargas, mediocampista que forma parte de las opciones del combinado nacional para renovar su plantel. Su ausencia representa una alternativa menos en el centro del campo, una zona en la que Márquez cuenta con futbolistas como Erik Lira y Luis Romo para organizar el funcionamiento del equipo.

Andrés Montaño también quedó fuera de la lista para enfrentar a los Reggae Boyz. El mediocampista de Cruz Azul no podrá tener actividad en este primer compromiso, por lo que el entrenador deberá recurrir a otras opciones para cubrir las posiciones interiores y mantener el equilibrio entre la recuperación del balón y la construcción de jugadas ofensivas.

En la defensa, Rodrigo Huescas es otro de los futbolistas que no estarán disponibles. Su ausencia disminuye las alternativas para ocupar el costado derecho, una posición que podría quedar bajo la responsabilidad de Roberto Alvarado si Rafael Márquez mantiene su intención de utilizar una línea de tres centrales acompañada por dos carrileros.

Isaías Violante y Armando León completan la lista de cinco jugadores que no fueron considerados para el encuentro. Ambos representan alternativas para el ataque, por lo que el cuerpo técnico deberá definir sus opciones ofensivas con los futbolistas que sí estarán disponibles. Santiago GimEnez y Julián Quiñones aparecen entre los candidatos para encabezar la delantera mexicana.

Las ausencias se producen en un momento importante para el proceso de Rafael Márquez, quien afronta una eliminatoria oficial con la necesidad de obtener un resultado que le permita llegar en mejores condiciones al segundo encuentro. La decisión sobre los futbolistas disponibles también abre la posibilidad de observar distintas combinaciones dentro del once titular.

¿A qué hora juega Jamaica vs México y dónde ver en vivo la Nations League?

El partido entre Jamaica y México se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston. El compromiso corresponde a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League y será el primero de los dos enfrentamientos que definirán al equipo clasificado a la siguiente ronda.

MÁS INFORMACIÓN: Erik Lira se rinde ante Gilberto Mora previo al juego ante Jamaica

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo y sin interrupciones comerciales a través de Claro Sports Premium en YouTube. La plataforma ofrecerá la transmisión del partido de ida entre Jamaica y México, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey, donde se conocerá al ganador de la eliminatoria.

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