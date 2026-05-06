Joel Embiid se pierde el Juego 2 de la serie de Playoffs entre Knicks y 76ers

Una lesión deja a Philadelphia sin su pívot titular para el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Este

Joel Embiid no jugará hoy ante los Knicks | Brad Penner-Imagn Images

Los Philadelphia 76ers comenzaron la segunda ronda de los Playoffs de la NBA perdiendo por 39 puntos ante los New York Knicks. Empatar la serie será todavía más complicado porque Joel Embiid fue descartado para el Juego 2, que se disputará la noche del 6 de mayo.

El pívot nacido en Camerún no jugará el martes en Madison Square Garden producto de una lesión, no de la operación de apendicitis que le costó el cierre de la temporada regular y los primeros tres juegos de los Playoffs. Molestias en el tobillo y la cadera le impidieron a Embiid participar en la sesión de tiro del martes por la mañana, tras lo cual optaron por la cautela y le descartaron para el segundo partido, complicando todavía más el panorama a los 76ers.

Al finalizar el Juego 1, Nueva York abrió como favorito por 6.5 puntos en los momios. Tras el anuncio de la baja de Embiid, los Knicks aumentaron a ser favoritos por doble dígito (-10.5). En la historia de la NBA, solo 28 de 362 equipos, 7.7%, remontaron para ganar una serie que comenzaron perdiendo 0-2, que es el panorama que amenaza a los Sixers si no logran ganar el segundo partido sin el MVP de la NBA en 2023.

El Juego 3 está programado para el viernes 8 de mayo, en Philadelphia, por lo que Embiid tendría dos días más de recuperación en una temporada plagada de lesiones. Jugó solo 38 de los 82 partidos de la fase regular, siendo baja durante par de semanas en noviembre, alrededor del Juego de Estrellas y desde el 6 de abril tras ser operado de apendicitis.

¿Quién tomará el lugar de Embiid en la alineación de los 76ers?

Los 76ers, de por sí con una rotación limitada (usaron solo seis jugadores en el Juego 7 ante Boston), tendrá que tirar de otras manos. En los tres juegos que se perdió Embiid ante Boston, el titular fue Adem Bona, aunque Andre Drummond vio más acción.

Bona apenas jugó tras el regreso de Embiid (4:28 el Juego 4, 8 segundos el Juego 5, 1:14 el sexto y no pisó cancha en el séptimo partido. Disputó 3:47 en el Juego 1 ante los Knicks, todo en la segunda mitad), pero sería el titular junto a Paul George, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe y Kelly Oubre Jr. De la banca, solo Quentin Grimes tenía minutos relevantes en los últimos encuentros.

Las estadísticas de Joel Embiid en los Playoffs NBA 2026

En cinco partidos estos Playoffs, Embiid promedió 25.2 puntos, 8.0 rebotes y 5.8 asistencias. Tras promediar 33.3% de triple en temporada regular, promedia 13.6% estos Playoffs.

En el Juego 1 ante los Knicks, Embiid tiró 3 de 11 de campo (27.3%), con 14 puntos y 4 rebotes. Dejó la cancha con 6:03 del tercer periodo, con los Sixers perdiendo 93-64.

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