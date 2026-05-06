Jugadores de Chivas reportan al entrenamiento en Verde Valle; viajarán por la tarde a la CDMX

Los seleccionados rojiblancos aparecieron tras el mensaje de Amaury Vergara, pero reportarán este miércoles con Javier Aguirre

Hormiga González reporta con Chivas en Verde Valle | Imago7

Los futbolistas de Chivas convocados por la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 reportaron este miércoles en las instalaciones de Verde Valle para integrarse al entrenamiento del Guadalajara, en medio de la polémica generada por el acuerdo entre clubes y el Tricolor sobre la liberación de jugadores para la concentración nacional.

La presencia de los seleccionados rojiblancos se dio horas después del mensaje publicado por Amaury Vergara, presidente del club, quien cuestionó el manejo del acuerdo tras la supuesta autorización otorgada a Toluca para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió Amaury en redes sociales.

Fue así que las primeras horas de este miércoles 6 de mayo, futbolistas como Luis Romo, Armando ‘Hormiga’ González y Raúl ‘Tala’ Rangel reportaron en Verde Valle de cara al partido de vuelta ante Tigres, en el marco de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, luego del comunicado emitido por la selección mexicana, donde se estableció que cualquier jugador convocado que no reporte este miércoles antes de las 20:00 horas quedará fuera de la Copa del Mundo, los futbolistas de Chivas viajarán esta misma tarde a la Ciudad de México para integrarse a la concentración encabezada por Javier Aguirre.

Los jugadores del Guadalajara considerados por el cuerpo técnico nacional son Raúl ‘Tala’ Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González. Con cinco elementos convocados, Chivas es el club de la Liga MX que más futbolistas aporta a la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

El equipo tapatío continúa disputando la Liguilla del Clausura 2026. Guadalajara perdió 3-1 el partido de ida de los cuartos de final frente a Tigres y este sábado 9 de mayo disputará el encuentro de vuelta en el Estadio Akron, nuevamente sin la presencia de sus seleccionados nacionales.

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