David Ospina, entre el retiro y un cambio de aires en su carrera

Todavía no hay certezas sobre el futuro del arquero colombiano, quien seguramente irá al Mundial bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

David Ospina, en un partido. – Vizzor Image.

Más allá de lo futbolístico, para Néstor Lorenzo la presencia de David Ospina en la Selección Colombia es indiscutida. El arquero está cerca de llegar al tercer Mundial en su carrera, aunque no es la opción #1 para defender los tres palos del cuadro ‘Tricolor’. Mientras tanto, su futuro está en “veremos”.

Lógicamente, el experimentado golero está enfocado en lo que será la fase de Playoff de Liga con Atlético Nacional. Pudo darse el lujo de volver al equipo de sus amores y salir campeón, pero todavía le queda una asignatura pendiente: ser el salvador ‘Verdolaga’ como en otras noches. Algunos pensarán que su nivel ha mermado en el último tiempo.

Entre las expectativas del hincha, sumándole una pesada obligación de salir campeón, Ospina se ha visto en tela de juicio. Cada error puede amplificarse más, acabando con la paciencia del aficionado. Ese es el contexto en el cual está inmerso el guardavallas con pasado en el Arsenal y Napoli.

En aras de su llegada al Mundial, han crecido versiones de su retiro apenas finalice la Copa del Mundo. El futuro es incierto para Ospina, cuyo contrato vence a mitad de año, mientras posiblemente esté concentrado bajo las órdenes de Lorenzo. Desde Uruguay se abre la incógnita de que pueda llegar a Nacional de Montevideo, otra vía latente para el futuro del jugador.

El futuro de Ospina: ¿Atlético Nacional, Uruguay o el retiro?

Aunque las versiones son desmentidas, según el vicepresidente Flavio Perchman, desde Uruguay la prensa asegura que David Ospina está en los planes para llegar a Nacional. Actualmente, la escuadra dirigida por Jorge Bava litiga con el Deportes Tolima por un cupo en octavos de Copa Libertadores.

Eso sí, parece que la necesidad de un arquero es urgente para el próximo mercado de pases. No ha sido una temporada sólida para el ‘Bolso’, actualmente en la novena posición de Liga a 12 puntos del líder Racing (31). Por ahora, el tema es un “humo” que puede abrirle campo a Ospina con otras tentativas del exterior.

EL "1" COLOMBIANO ?🧤



Empieza a sonar el nombre de David Ospina para reforzar el arco de Nacional.

Según @ErnestoFaria22 el capitán colombiano termina contrato en Medellín y los rumores lo acercan al Bolso.



¿Es el golero que necesitamos para lo que viene o irías por otro… pic.twitter.com/rGNO5ZHBpq — laabdon.com.uy (@laabdon) May 5, 2026

Su futuro está en puntos suspensivos. El foco principal es cerrar el semestre, evaluar opciones y disfrutar lo que será el Mundial con ambición para Colombia. Hasta ahora, lógicamentre, no hay información oficial sobre una eventual renovación a Ospina, o no hasta que culmine el trasegar en Liga.

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