Independiente Medellín vs Flamengo, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

El ‘Poderoso’, enfocado únicamente en Libertadores, necesita dar un golpe de opinión ante el vigente campeón del certamen.

Medellín vs Flamengo: dónde ver | Claro Sports

El Medellín se ve llamado a pasar la página de su eliminación en Liga. Lo vivido el domingo fue casi que de terror: caída de local frente a Águilas Doradas, además de los polémicos gestos del máximo accionista directo a la hinchada. El fracaso en el radar doméstico hace que todas las energías ya se centren en Libertadores.

Flamengo espera del otro lado. El vigente campeón, que sin duda es favorito a defender la corona copera, quiere aprovecharse del estado emocional de los ‘Poderosos’. Un duelo de caras opuestas se avecina, recordando además la paliza por 4-1 en el Maracaná que sufrió el onceno colombiano.

Horario y dónde ver el Independiente Medellín vs Flamengo por la jornada 4 de la Copa Libertadores

Este duelo, en el Atanasio Girardot de Medellín, tendrá su pitazo inicial este jueves 7 de mayo a partir de las 7:30 p.m. (hora COL) y a las 21:30 (BRA). El arbitraje estará al comando del venezolano Jesús Valenzuela. Un duelo que será imperdible para muchos.

Si usted desea ver el compromiso, estará disponible para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN. De igual modo, por vía streaming, Disney+ le llevará los detalles de la cita futbolera. Cabe anotar que Claro Sports tendrá el tradicional cubrimiento minuto a minuto de lo que suceda en el juego.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Medellín vs Flamengo

Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Esnéyder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Daniel Cataño, Alexis Serna, Halam Loboa, Yony González; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. D.T.: Sebastián Botero.

Así formaría Flamengo: Agustín Rossi; Royal, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro; Evertton, Jorginho, Araújo; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino. D.T.: Leonardo Jardim.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿quién es el favorito de Medellín vs Flamengo según la IA?

De acuerdo con la predicción de ChatGPT, el gran favorito es Flamengo para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, deja claro que el duelo no es tan abierto como pareciera. La localía es un factor que podría influir para una eventual sorpresa.

El ‘Mengao’ llega líder del grupo y con más goles marcados. Sin embargo, el Medellín, pese a su irregularidad, es competitivo en casa y suele cerrarse. La IA reseña que el juego puede tener un resultado menor a los 2.5 goles, además de que los cariocas no suelen arriesgar tanto fuera de casa.

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