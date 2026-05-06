No es país para solteros en Prime: estreno, sinopsis y tráiler del best seller de Felicia Kingsley

Una película bastante esperada por todos está a punto de llegar a Prime Video; te contamos cuándo

Esto debes de saber de No es país para solteros. | Captura de pantalla Prime Video

Prime Video presentó el primer tráiler de “No es país para solteros”, su nueva producción inspirada en la popular novela de la escritora italiana Felicia Kingsley. La película llegará a la plataforma como una comedia romántica marcada por los reencuentros, los enredos familiares y los dilemas del amor adulto.

La historia sigue a Elisa, una madre soltera dedicada a la finca en la que vive, y a Michele, un exitoso consultor financiero que ha construido su vida lejos de su pueblo natal. Ambos se conocen desde niños, pero el destino vuelve a cruzarlos en un escenario donde las diferencias personales, los recuerdos del pasado y las expectativas sociales comienzan a pesar.

Ambientada en Belvedere, un pintoresco pueblo de la Toscana, “No es país para solteros” retrata una comunidad donde la soltería es vista con recelo y los rumores avanzan con rapidez. La muerte de un acaudalado noble desata una disputa por una herencia y cambia por completo la vida de Elisa, quien deberá enfrentar secretos, enredos sentimentales y nuevas decisiones sobre su independencia.

¿Cuándo sale la película No es país para solteros basada en el best-seller de Felicia Kingsley?

“No es país para solteros” tiene previsto su estreno en Prime Video el jueves 7 de mayo, de acuerdo con la ficha de la plataforma. La película se incorporará al catálogo como una producción original basada en el best-seller de Felicia Kingsley.

El primer tráiler ya fue presentado por Prime Video y adelanta una comedia romántica situada en la Toscana, con una historia que mezcla herencia, reencuentros, contrastes personales y el regreso a un lugar donde todos parecen saber demasiado sobre la vida de los demás.

No es país para solteros: este es el tráiler oficial

Este es el tráiler oficial que lanzó Prime Video para su película: “No es país para solteros”:

No es país para solteros en Prime: reparto de la película y sinopsis

La película está dirigida por Laura Chiossone y cuenta con producción de Fulvio, Federica y Paola Lucisano. El reparto principal está encabezado por Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, Edoardo Pagliai, Marco Cocci, Bebo Storti, Daniel McVicar, Pietro Checchi y Pietro Resta.

La sinopsis presenta a Elisa, de 34 años, y Michele, de 32, como dos personajes opuestos. Ella es una madre soltera joven, enfocada por completo en la finca que considera su mayor compromiso. Él es un asesor financiero que vive en Milán y ha logrado éxito tanto en los negocios como en el amor. Lo único que ambos tienen en común son los veranos que pasaron juntos durante su infancia en Belvedere. Elisa todavía vive en el pueblo, mientras que Michele hizo su vida lejos de ahí, pero una herencia familiar y una serie de conflictos los obligan a reencontrarse.

A partir de ese regreso, No es país para solteros desarrolla una historia de contrastes entre el deseo de independencia, las presiones de una comunidad pequeña y la posibilidad de abrirse nuevamente al amor. La película apuesta por el humor, los paisajes italianos y una trama romántica con situaciones familiares y sociales que alteran la aparente tranquilidad del pueblo.

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