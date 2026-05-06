Santi Gimenez se une a Messi, Bad Bunny y Chalamet en espectacular anuncio

Adidas prepara el camino rumbo al verano con una campaña llena de figuras del deporte, la música y el cine

Adidas lanza espectacular campaña | ADIDAS

La cuenta regresiva rumbo al verano comienza a sentirse con fuerza fuera de la cancha. Adidas presentó el primer adelanto de una campaña que reúne a figuras del fútbol, la música y el cine, con Santiago Gimenez como uno de los nombres que forman parte de una alineación de lujo encabezada por Lionel Messi.

La publicidad, bajo el concepto “A legend is born” o “Nace una leyenda”, cuenta con la narración de Timothée Chalamet, actor nominado al Oscar, quien guía la historia de tres jóvenes futbolistas callejeros. El spot se estrenará este jueves 7 de mayo y ya genera expectativa en redes sociales por la cantidad de estrellas involucradas.

¿Quiénes participan en el anuncio de Adidas?

La historia gira alrededor de Isaak, Ruthie y Clive, tres talentos juveniles presentados como “Los invencibles”. Chalamet los describe como “tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía”, una frase con la que la marca busca destacar el origen callejero del fútbol y el nacimiento de nuevas leyendas.

En la trama, el actor sostiene una llamada con Bad Bunny para organizar un reto especial: formar un equipo de estrellas que enfrente a este pequeño conjunto de barrio. La idea de la campaña apunta a mezclar el glamour de las grandes figuras con la esencia del fútbol que se juega en calles, parques y canchas improvisadas.

Timothée Chalamet, Bad Bunny and Messi star in the trailer for Adidas' upcoming World Cup campaign. pic.twitter.com/3CACEYJHMG — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 6, 2026

Entre los nombres que aparecen en el equipo elegido por Adidas destaca Santiago Gimenez, delantero mexicano que comparte créditos con algunas de las figuras más reconocidas del deporte mundial. Su presencia refuerza su proyección internacional en el camino hacia la Copa del Mundo 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Lionel Messi encabeza la lista de protagonistas deportivos, acompañado por Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman, Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri y Florian Wirtz. A ellos se suma Giménez, quien aparece identificado como S. Giménez dentro de la alineación revelada por la marca.

La campaña también incorpora a leyendas del fútbol como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero, además de la participación de Bad Bunny y Timothée Chalamet. Con esta combinación de generaciones y disciplinas, Adidas busca conectar el presente del fútbol con sus íconos históricos y con nuevas audiencias.

Horas antes del estreno oficial, Adidas compartió en Instagram un adelanto con el mensaje “Find us a better crew. We’ll wait… #YouGotThis”, junto a los nombres que integran esta selección especial.

Te puede interesar: