Pensiones Bienestar 2026: ¿Quiénes reciben el pago de 6 mil 400 pesos, hoy miércoles 6 de mayo?

Las personas adultas mayores que su primer apellido inicie con la letra C reciben el depósito de 6 mil 400 pesos este miércoles

Pensión Bienestar y el calendario completo de pagos de mayo 2026. | @bienestarmx

El pago de las Pensiones y Programas del Bienestar del bimestre mayo-junio 2026 continúa este miércoles 6 de mayo. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, el abono se hará por orden alfabético, con base en la primera letra del primer apellido de las personas beneficiarias.

Para este día, el turno corresponde a quienes tienen apellido con inicial C. En el caso del pago de 6 mil 400 pesos, este monto aplica para las personas adultas mayores inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Otros programas también reciben depósito por calendario, pero con cantidades diferentes.

Pensiones Bienestar: hora exacta del pago de mayo y qué letra recibe el depósito

La Secretaría de Bienestar no publica una hora exacta para el depósito en los datos consultados. El calendario sólo marca la fecha de pago, por lo que el recurso puede verse reflejado durante el día en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este miércoles 6 de mayo reciben el depósito las personas cuyo primer apellido inicia con la letra C. El calendario también contempla la letra C para el jueves 7 de mayo, por lo que no todos los beneficiarios con esa inicial deben ver el pago el mismo día.

El monto de 6 mil 400 pesos corresponde a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La Pensión Mujeres Bienestar recibe 3 mil 100 pesos, las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos y el Apoyo para Madres Trabajadoras mil 650 pesos.

Pensiones Bienestar: calendario completo de pagos de mayo 2026, letra por letra

El calendario del bimestre mayo-junio 2026 queda de la siguiente manera:

Día | Letra del primer apellido

Lunes 4 de mayo | A

Martes 5 de mayo | B

Miércoles 6 de mayo | C

Jueves 7 de mayo | C

Viernes 8 de mayo | D, E, F

Lunes 11 de mayo | G

Martes 12 de mayo | G

Miércoles 13 de mayo | H, I, J, K

Jueves 14 de mayo | L

Viernes 15 de mayo | M

Lunes 18 de mayo | M

Martes 19 de mayo | N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo | P, Q

Jueves 21 de mayo | R

Viernes 22 de mayo | R

Lunes 25 de mayo | S

Martes 26 de mayo | T, U, V

Miércoles 27 de mayo | W, X, Y, Z

La recomendación para las personas beneficiarias es revisar el saldo antes de acudir a una sucursal o cajero. El Banco del Bienestar cuenta con un directorio oficial para ubicar sucursales por entidad y municipio.

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