Teófilo Cubillas, el mediocampista que hizo historia en los Mundiales y puso a Perú entre los grandes

Teófilo Cubillas hizo historia con Perú: 10 goles en Mundiales y un legado eterno entre los mejores mediocampistas

En la historia de la Copa del Mundo hay futbolistas que marcaron época desde el ataque, otros desde la defensa y unos pocos capaces de dominar ambas facetas desde el mediocampo. En ese grupo selecto aparece el nombre de Teófilo Cubillas, una de las grandes leyendas del fútbol peruano y uno de los mediocampistas más determinantes que ha visto la historia de los Mundiales.

Con talento, elegancia y una sorprendente capacidad goleadora, ‘El Nene’ dejó una huella imborrable en la máxima cita del fútbol.

México 1970: el nacimiento de una estrella mundial

Su primera gran aparición llegó en la Copa del Mundo de México 1970, torneo en el que el joven peruano, con apenas 21 años, maravilló al planeta. Cubillas combinaba técnica exquisita, cambio de ritmo, potencia, visión de juego y una notable habilidad para el regate. Pero además tenía algo que lo hacía diferente: gol.

En aquel Mundial firmó una actuación memorable que le permitió conquistar el Balón de Bronce del torneo, consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato y como una de las joyas del fútbol sudamericano.

Argentina 1978: Cubillas confirma su grandeza

Lejos de ser un destello pasajero, Cubillas confirmó su categoría años después. En la Copa del Mundo de Argentina 1978 volvió a brillar con la selección peruana, firmando otra actuación estelar que le valió el Botín de Plata y un lugar en el equipo ideal del torneo.

Su impacto en la Copa del Mundo quedó grabado en cifras históricas. Cubillas marcó 10 goles en Mundiales, registro que lo convierte hasta hoy en el mediocampista más goleador en la historia del torneo, con un impresionante promedio de 0.77 goles por partido.

Cubillas: el peruano que conquistó los Mundiales con goles y magia. Claro Sports

Un especialista en tiros libres y goles históricos

Además, su precisión en los tiros libres lo coloca entre los grandes especialistas en la historia de los Mundiales, compartiendo ese privilegio con leyendas como Pelé, Rivelino y David Beckham.

En el panorama latinoamericano, Cubillas también ocupa un lugar privilegiado: es el cuarto máximo goleador de la región en la historia de las Copas del Mundo, solo por detrás de gigantes como Ronaldo Nazário, Pelé y Lionel Messi.

El legado eterno de ‘El Nene’

Su legado va mucho más allá de las estadísticas. Para Perú, Cubillas representa una era dorada del fútbol nacional y un símbolo de orgullo para generaciones enteras. No por nada, la FIFA lo reconoció como uno de los mejores futbolistas jóvenes en la historia de los Mundiales.

Tres Copas del Mundo —1970, 1978 y 1982— bastaron para convertir su nombre en sinónimo de talento, liderazgo y goles.

Porque cuando se habla de los grandes futbolistas en la historia de los Mundiales, Teófilo Cubillas no solo merece estar en la conversación… merece un lugar entre los mejores de todos los tiempos.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Teófilo Cubillas ocupa el lugar número 36 en el conteo de Claro Sports sobre los 100 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo, reconocimiento que confirma el impacto que tuvo el peruano en los escenarios más grandes del fútbol. Con 10 goles en Mundiales, actuaciones memorables en México 1970 y Argentina 1978, además de convertirse en el mediocampista más goleador en la historia del torneo, ‘El Nene’ dejó una huella imborrable que lo mantiene entre las grandes leyendas de las Copas del Mundo.

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