México albergará la Copa México 2026 y una etapa de la Copa Mundial de Clavados 2027

World Aquatics confirmó a México dentro del calendario internacional de clavados para 2026 y 2027

México será sede de la Copa México | @conadeoficial

México volverá a tener un lugar dentro del calendario internacional de los clavados luego de que World Aquatics confirmara que el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, albergará la Copa México de clavados del 16 al 19 de julio de 2026. Además, el anuncio también incluyó la designación del país como sede de una etapa de la Copa Mundial de Clavados de 2027.

El presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, Fernando Platas Álvarez, señaló que la noticia representa un paso importante para las aspiraciones del país como organizador de competencias internacionales. “Es un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos y para los competidores de todo el mundo, especialmente de América”, expresó.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, aseguró que el país recibe con entusiasmo la realización de esta competencia y destacó que el evento forma parte de la estrategia para impulsar el deporte en México. “Se prometió y se cumplió, nos vemos en julio. México es sede de talla mundial, contento de anunciar que tendremos Copa México y Copa Mundial de Clavados”, escribió en redes sociales.

Se prometió y se cumplió, nos vemos en Julio 🫵🏻



Mexico es sede de talla mundial, contento de anunciar que tendremos Copa México y Copa Mundial de Clavados 🇲🇽 pic.twitter.com/hpnCnNSlzP — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) May 6, 2026

El presidente del Comité Técnico de Clavados de World Aquatics, Bashar Al-Saffar, destacó el crecimiento que ha tenido el país en esta disciplina durante los últimos años. “En 2025, el país fue sede de su primera Copa del Mundo en una década. El ambiente fue excepcional. Los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición”, comentó.

La relación entre México y los clavados internacionales tomó fuerza nuevamente en 2025, cuando el país organizó una Copa Mundial por primera vez en una década. En aquella competencia, Randal Willars consiguió la victoria en la plataforma de 10 metros, mientras que Osmar Olvera sumó actuaciones que posteriormente lo llevaron a conquistar el título mundial en la prueba de trampolín de 3 metros en Singapur.

México será sede la Copa Mundial de Clavados 2027

Además, World Aquatics confirmó que el país albergará una parada de la Copa Mundial de Clavados en 2027, aunque la ciudad sede será anunciada más adelante. Canadá y China también forman parte del calendario confirmado para esa temporada con eventos programados en Montreal y Beijing.

México suma hasta ahora 49 eventos organizados por la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, incluidos 29 relacionados con la Copa del Mundo de Clavados y otras competencias internacionales.

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