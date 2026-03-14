Julián Araujo, lesionado: crece el hospital de la selección mexicana

El Tricolor vive un momento complicado debido a la gran cantidad de bajas tras las lesiones de jugadores como Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón

Julián Araujo se lesiona | Imago7

Las alarmas se encendieron en la selección mexicana tras la ausencia de Julián Araujo en el partido de esta semana del Celtic F.C. ante el Motherwell F.C. en la Scottish Premiership. El defensor mexicano presentó molestias musculares y quedó fuera del encuentro, una situación que generaincertidumbre sobre su estado físico justo cuando el combinado nacional atraviesa un momento complicado por las lesiones. El problema médico del lateral se suma a una semana negativa para el Tricolor, que recientemente perdió porlesión a Marcel Ruiz y a Luis Ángel Malagón, dos futbolistas importantes dentro del proyecto de Javier Aguirre.

El conjunto escocés terminó por imponerse 3-1 en la jornada 30 del campeonato, aunque sin la presencia del mexicano. Desde tempranas horas del sábado 14 de marzo, medios locales informaron que el futbolista de 24 años no formaba parte de la convocatoria del entrenador Martin O’Neill para el partido disputado en Glasgow, lo que alimentó las dudas sobre la gravedad de la molestia muscular que lo dejó fuera del compromiso.

La ausencia resulta significativa, ya que Julián Araujo se había consolidado como titular desde su llegada al club escocés. Su rendimiento en el Celtic le ha permitido levantar la mano como uno de los candidatos a integrar la lista definitiva de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, por lo que su evolución física en los próximos días será clave tanto para su club como para el cuerpo técnico del Tricolor.

El Celtic tampoco atraviesa su mejor momento en el aspecto físico, ya que varias de sus figuras continúan fuera de actividad por lesión. Jugadores clave como Cameron Carter-Vickers, Callum McGregor y Alistair Johnston se mantienen como bajas sensibles dentro del plantel, y ahora la ausencia de Julián Araujo representa otro golpe para el equipo escocés en uno de los momentos más importantes de la temporada.

El entrenador del Celtic, Martin O’Neill, explicó el motivo de la ausencia de Julián Araujo y confirmó que el mexicano sufrió una molestia muscular durante la semana. En declaraciones concedidas a la BBC, el técnico reveló que el defensor resintió el muslo tras el compromiso del pasado domingo, por lo que el cuerpo técnico optó por no forzar su participación. “Sintió una pequeña molestia en el muslo, así que no tiene sentido arriesgarse”, señaló el estratega.

Hasta el momento, el Celtic no ha revelado la gravedad de la lesión ni el posible tiempo de recuperación de Julián Araujo. El técnico, Martin O’Neill, señaló que la prioridad será darle descanso al defensor mientras evoluciona de la molestia muscular.

La ausencia llega en un momento en el que el mexicano había logrado consolidarse con el equipo de Glasgow, acumulando 10 partidos y un gol que lo han convertido en uno de los futbolistas más valorados por la afición

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